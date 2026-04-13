Neymar, Hollandalı futbolcunun idolü: "Onu sihirli buluyorum!"

Neymar, Ziggo Sport kanalında yayınlanan bir tanıtım videosunda, eskiden Dennis Bergkamp'ın maç görüntülerini izlemeyi çok sevdiğini söyledi. Kanal, yıldız forveti Brezilya'da röportaj yaptı.

“Ben her an risk alan bir oyuncuyum. Hatalar, gelişiminizin bir parçasıdır ve dolayısıyla rutininizin de bir parçasıdır,” diyor Neymar kısa videoda.

"Eskiden Dennis Bergkamp'ın görüntülerini izlemeyi çok severdim. O sihirli bir oyuncuydu," diyor Santos'un forveti videoda.

Neymar ile yapılan röportajın tamamı, önümüzdeki Cuma saat 16:00'da Ziggo Sport'un YouTube kanalında yayınlanacak.

Neymar şu anda memleketi Brezilya'da Santos forması giyiyor. 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon beş lig maçında forma giydi. Bu maçlarda üç gol attı ve iki asist yaptı.



