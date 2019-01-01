Neymar hakkında tecavüz iddiaları: Asla böyle bir şey yapmam

Brezilyalı bir kadın, Sao Paulo polisine Neymar'ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Ancak Neymar, bu suçlamayı reddetti.

PSG'nin 27 yaşındaki yıldız futbolcusu Neymar, Paris'te tanıştığı Brezilyal bir kadının Sao Paulo polisine taşıdığı tecavüz suçlamasını şiddetle reddetti.

polisi, bu suçlamayı doğrularken 31 Mayıs'ta işleme alınan olayla ilgili daha fazla bilginin paylaşılmayacağını aktardı.

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Tecavüz iddiaları, ilk olarak Brezilya'daki UOL adlı bir internet sitesinde paylaşıldı.

Neymar'ın babası Santos, oğlunun masumiyetinin kanıtlanması için 15 Mayıs'ta Paris'e gelen ve suçlamaları yapan kadın ile Neymar arasındaki telefon mesajlarının kamuoyuyla paylaşılmasını önerdi: "Oğlumun birçok şeyle suçlanabileceğini biliyorum. Ancak onun nasıl bir adam ve nasıl bir evlat olduğunu biliyorum. Adaletin bir an önce yerini bulması için elimizden geleni yapacağız."

Brezilya basını, Neymar'ın, görüştüğü kadının seyahat masraflarını karşıladığını ve Paris'te bir araya geldiklerini iddia ediyor. Neymar ise mağdurun kimliğinin gizliliği kapsamında ismi verilmeyen bu kadın ile otelde buluştuğunu doğruladı ancak kendisine yöneltilen tecavüz suçlamalarını reddetti.

2 Haziran Pazar sabahı Instagram hesabından paylaştığı videosu yaklaşık 13 milyon izlenmeye ulaşan Neymar, şunları dile getirdi: "Tecavüz ile suçlanıyorum. Bu çok ağır bir itham ama şu anda olan biten bu. Çok şaşırdım ve duyduklarıma çok üzüldüm. Benim karakterimi ve böyle bir şeyi asla yapmayacağımı biliyorsunuz. Ancak maruz kaldığım bu suçlama ile yüzleşmek için buradayım. Hakkımda birçok haber çıktığını, bu haberlerin çok ses getirdiğini ve herkesin benim açıklamamı beklediğini biliyorum. Ama olanlar, söylenenlerin tam tersi."

"Şu andan itibaren her şeyi, bütün konuşmalarımızı, samimi de olsa ifşa edeceğim çünkü hiçbir şey olmadığının kanıtlanması için bunun yapılması gerekiyor."

Neymar, suçlamaları yapan kadın ile Mart ayında konuşmaya başladıklarını ve 15 Mayıs'a kadar görüşmeye devam ettiklerini, 16 Mayıs'ta da otele davet edildiğini gösteren konuşmaları paylaştı. Brezilyalı kadın, 17 Mayıs'ta Sao Paulo'ya dönerek Neymar hakkında suçlamada bulundu ve bu suçlama, 31 Mayıs'ta işleme kondu.

Neymar, açıklamalarına şöyle devam etti: "O gün yaşananlar, bir erkek ve bir kadının dört duvar arasında yaşadığı türden bir ilişkiydi. Her çiftin arasında yaşanan bir durumdu. Bir sonraki gün ise hiçbir şey yaşanmadı. Sohbet etmeye devam ettik. Hatta, oğlu için bir hediye almamı istemişti, ben de alacaktım... Ancak şimdi bu iddialar karşısında şoke olmuş durumdayım. Bu durum yalnızca beni değil, tüm ailemi yaraladı çünkü yalnızca itibarım değil, gerçek kişiliğim ve karakterim de zedelendi."

Neymar'ın iletişim ekibi, resmi bir açıklama ile oyuncunun bir tür şantaj tuzağının kurbanı olduğunu ifade etti. Bu açıklamada henüz bu suçlamalar ortaya çıkmamışken Sao Paulo'dan bir avukatın, mağdurun çıkarlarını temsil ettiğini söyleyerek Neymar'dan para istediği belirtildi.

"Sporcumuzun avukatları derhal haberdar edildi ve o zamandan beri gerekli tüm adımları atıldı. Talihsiz, yasadışı ve çirkin iddiaları, haksız suçlamaları ve hepsinden önemlisi, son derece olumsuz bir durumun baskısına maruz kalmayı tamamen reddediyoruz. Tecavüzün veya zorlamanın olmadığına ilişkin bütün kanıtlar, yetkililere sunulacaktır."