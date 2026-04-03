Neymar, hakemle ilgili yaptığı yorum nedeniyle derin bir pişmanlık duyuyor: "Muhtemelen adet dönemi vardır"

Neymar, Perşembe gecesi ile Cuma sabahı arasında oynanan Santos-Remo maçı (2-0) sonrasında şiddetli eleştirilere maruz kaldı. Brezilya milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu, hakem Sávio Sampaio'dan memnun kalmadı ve bunu dikkat çekici bir şekilde dile getirdi; bu da büyük bir tartışmaya yol açtı.

Maçın son dakikalarında Neymar, bir serbest vuruş sırasında numara yaptı. Rakip oyuncu Diego Hernández bunu hoş karşılamadı ve 34 yaşındaki kanat oyuncusuna sert bir faul yaptı.

Neymar, Sampaio'ya itiraz etti ve bunun için sarı kart gördü, ardından Brezilyalı yıldız maç sonrası röportajda öfkesini dile getirdi.

“Bu gerçekten haksızlık,” diye söze başlayan Neymar, Hernández’e de sert çıktı. “Maçın sonunda, tamamen gereksiz bir şekilde arkadan kötü bir faul aldım.”

"Bu ilk kez değildi, üçüncü ya da dördüncü kezdi. Sadece yanına gidip 'Delirdin mi?' dedim. Ve bunun için sarı kart gördüm."

Neymar bu karara hiç de katılmadı ve hakem hakkında dikkat çekici bir yorumda bulundu. “Neyse, Sampaio işte böyle biridir. Muhtemelen adet dönemindedir.”

Bu sözler pek çok kişinin tepkisini çekti ve Neymar sosyal medyada sert eleştirilere maruz kaldı. Geçen ay Brezilya Série A'da forma giyen savunma oyuncusu Gustavo Marques (Red Bull Bragantino), cinsiyetçi sözler nedeniyle 12 maçlık ceza almıştı. Neymar ise şimdilik herhangi bir ceza almadı.