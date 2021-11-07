Neymar golü uçak kazasında ölen arkadaşına adadı

Paris Saint-Germain’in Bordeaux’yu 3-2 yendiği maçta perdeyi açan golü atan Neymar, formasının altındaki tişörtte yer alan mesajla Marilia Mendonça’ya saygı duruşunda bulundu.

26 yaşındaki Brezilyalı şarkıcı, ülkesindeki bir konsere gitmek için bindiği uçağın düşmesi sonucunda trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden beş kişi arasında Mendonça’nın amcası ve prodüktörü de yer alıyor. Ülke çapında popüler bir yıldız olan Mendonça’nın kaybı Brezilya’yı yasa boğdu.

İnanmak istemedi

Kaza haberinin duyulmasıyla büyük bir şok geçiren Neymar, Twitter’da şu mesajı paylaşmıştı.

“İnanmak istemiyorum, istemiyorum. Uyumadan önce tanrıdan her şeyin bir rüya olmasını diledim, ama bugün bir kabusa uyandım.”

Bordeaux karşısında iki golle takımını galibiyete taşıyan Neymar, ilk golün ardından formasını kaldırarak Mendonça için hazırladığı mesajı kameralara gösterdi.

“Acıların kraliçesi, sonsuza dek hayranın olarak kalacağım, huzur içinde uyu MM (Marilia Mendonça)."

Mendonça, seslendirdiği aşk şarkılarından dolayı ‘acıların kraliçesi’ lakabıyla tanınıyordu.

Konsere gidiyordu

Temsilcileri, kazanın ardından Mendonça’nın vefatını doğrulayan bir mesaj yayınladı.

“Şarkıcı Marilia Mendonça, prodüktörü Henrique Ribeiro, amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın iki pilotunun ölümlerini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz.”

“Uçak Goiania’dan Marilia’nın bu akşam bir konser vereceği Caratinga’ya gidiyordu. Şu anda sahip olduğumuz bilgi bu kadar.”

Yerel itfaiyeden gelen açıklama ise, Beech Aircraft model özel bir uçağın Piedade de Caratinga’nın kırsal bölgesinde düştüğü belirtildi.