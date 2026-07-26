Neymar gol attı ve poker oynamasına yönelik eleştirilerle dalga geçti

Neymar, Chapecoense ile 2-2 berabere kalan Santos'un iki golünü de attı. Yıldız futbolcu, ilk golünde poker oynamasıyla ilgili eleştirilere göndermede bulundu.

Tecrübeli oyuncu kısa süre önce Santos'un bir maçını kaçırmış, ancak bir poker turnuvasında oynayabildiği görülmüştü. Neymar bunun kulüple görüşülerek gerçekleştiğini vurgulasa da, olay Brezilya basınında geniş yer buldu.

Neymar, Chapecoense karşısında ilk golünün ardından pokerde kart dağıtan bir krupiyeyi taklit ederek sportif anlamda yanıt verdi. Yıldız futbolcu, son dakikalarda penaltıdan attığı beraberlik golüyle Santos'a bir puan kazandırdı.

Neymar geçen hafta tüm bu tartışmalara yanıt verdi. ''İnsanlar ortaya çıkıp benim poker oynadığım gerçeği hakkında konuşmaya devam ediyor. Sabah antrenmanımı yaptım. Maça gitmedim çünkü antrenmanlara yeni başlamıştım. Ertesi gün ise izin günümdü.''

Brezilyalı yıldız, Santos ile kararlaştırılan programa tamamen uyduğunu vurguladı ve poker turnuvasına gitmesinde bir sorun görmediğini söyledi. Neymar'a göre bu ziyaret, antrenman yükümlülüklerini tamamladıktan sonra izin gününe denk gelmişti.

Neymar'lı Santos, Brezilya Ligi'nde 14. sırada yer alıyor. Santos, çarşamba günü CONMEBOL Sudamericana'da Universidad Central ile karşılaşacak.