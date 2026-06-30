Neymar, Fas'ın galibiyetinin ardından tahminlerin kralıyla dalga geçti: Yine yanıldın!

Brezilyalı yıldız Neymar, 2026 Dünya Kupası’ndaki en önemli tahminlerinin tutmaması üzerine, Dünya Kupası tahminleriyle tanınan Alman ekonomist ve matematikçi Joachim Clement’e iki sert mesaj göndererek sosyal medyada alay dalgasına yol açtı.

Neymar, Hollanda'nın Fas'a yenilerek turnuvadan elenmesinin ardından Instagram'daki resmi hesabından yeni bir mesaj paylaştı ve "Yine yanıldın" yazarak, Hollanda milli takımının Dünya Kupası'nı kazanacağını öngören Clement'e doğrudan atıfta bulundu.

Brezilya milli takım kaptanının Alman uzmana alaycı bir şekilde gönderme yapması bu ilk kez değildi; daha önce de Brezilya’nın Japonya’yı mağlup etmesinin ardından, Klement’in Asya ekibinin galibiyetini öngörmesine rağmen ona benzer bir mesaj göndermiş ve o zaman şöyle yazmıştı: “Sayın Joachim Klement… Lütfen bir sonraki Dünya Kupası’nda tekrar deneyin.”

Joachim Clement, son üç Dünya Kupası şampiyonunu doğru tahmin etmesiyle son yıllarda büyük ün kazandı. Clement, nüfus, iklim koşulları, futbol altyapısı ve FIFA sıralaması olmak üzere dört ana kritere dayanan bir matematiksel modele dayanarak tahminlerini yapıyordu.

2026 Dünya Kupası başlamadan önce Alman uzman, takipçilerini Hollanda’nın dünya şampiyonu olacağını öngörerek şaşırttı. Clement, “Yel Değirmenleri”nin tek yıldız oyuncusunun kadroda olmamasına rağmen, yetenek geliştirme sistemi ve savunma hattının gücü sayesinde beklentileri aşma konusunda olağanüstü bir kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Ayrıca Clement, Hollanda milli takımının gerçek anlamda zayıf noktası olmayan uyumlu bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunu ve tarihi hayalini gerçekleştirip ilk kez Dünya Kupası’nı kazanmasını sağlayacak unsurları barındırdığını belirtti.

Ancak turnuvanın gidişatı Alman uzmanın hesaplarının aksine gelişti; Brezilya, Japonya engelini aştıktan sonra Fas milli takımı Hollanda’yı turnuvadan eledi ve Clement’in en önemli tahminleri birkaç gün içinde çöktü.