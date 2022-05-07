Neymar, eski Fenerbahçe'li Diego Ribas'ın yayınında eleştirilere yanıt verdi: "Sosyal medya günümüzde çok tehlikeli bir şey"

Neymar ve bazı takım arkadaşları performansları nedeniyle bu sezon PSG taraftarlarının eleştirilerinin hedefi oldu.

Ligue 1'i kazanmalarına rağmen, PSG oyuncuları Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid'e elendiler.

Eleştirilere yanıt

Neymar, arkadaşı ve eski Fenerbahçe orta saha oyuncusu Diego Ribas ile yaptığı sohbette, "Tabii ki kimse yuhalanmak istemez, özellikle de evinizde oynuyorsanız" dedi.

"Üzücü ama bir yerden güç bulmam gerekiyordu. Şu an bulunduğum yere gelmeme yardım eden tüm insanları hatırladım ve onlar için oynamaya çalışıyorum. Yuhalanmalardan etkilenerek ailemin üzülmesine izin veremem. Böyle olaylar sonrası aileme sarılıyorum.

Sosyal medya

Sosyal medyada oldukça aktif olan PSG yıldızı, taraftarların yorumlarından etkilenmemek için neler yaptığından da bahsetti.

Neymar, "Sosyal medya... Bence yardım etmekten çok zarar veriyorlar," diye ekledi.

"Çünkü iyi oynarsan ve gidip kontrol edersen, hepsi iyi şeyler söyleyip gülümsüyor. Ama iyi oynamadığında kafan için iyi değil. O anlarda sana yardım edecek kimse yoksa, çok zor. Sosyal medya günümüzde çok tehlikeli bir şey."

Sezon hedefi

Neymar, Brezilya ile Dünya Kupası'nı kazanmaktan başka hedefinin de olmadığını söyledi.

Neymar, "Bu sefer PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı gerçekten istedim ama maalesef başaramadık.

"Artık 2022'yi Dünya Kupası şampiyonluğu ile bitirmek istiyorum. Her şeyin yolunda gitmesi için kendimi fiziksel ve zihinsel olarak hazırlıyorum.

"Bunun için hayatımı veririm, zaten iki Dünya Kupası oynadım ve nasıl olduğunu biliyorum. Hazır değilseniz, fırsat kaçar. Bu yüzden elimden kaçmasına izin veremem."

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