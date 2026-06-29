Brezilya kaptanı Neymar da Silva, Seleção’nun 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya yükselmesinin ardından Alman uzman Joachim Clement’i alaycı bir şekilde eleştirdi.

Brezilya milli takımı, Arsenal'in yıldızı Gabriel Martinelli'nin 90+6. dakikada attığı gol sayesinde Japonya'ya karşı maçı 2-1 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Bir İngiliz yatırım bankasında çalışan Alman ekonomi uzmanı Joachim Clement, Dünya Kupası'nın 32'li turunda Brezilya'nın Japonya'ya karşı sürpriz bir yenilgiye uğrayacağını öngörmüştü.

Ancak Neymar bu fırsatı kaçırmak istemedi ve turu geçtikten sonra resmi “X” hesabından alaycı bir şekilde şöyle yazdı: “Sayın Joachim Clement… Bir sonraki Dünya Kupası’nda tekrar deneyin.”

Neymar, grup aşamasının üçüncü maçında İskoçya karşısında birkaç dakika sahada kalmış ve forma giymeye hazır olmasına rağmen, bu maç boyunca yedek kulübesinde kaldı ve hiç sahaya çıkmadı.

Brezilya, Salı akşamı oynanacak Fildişi Sahili-Norveç maçının galibiyle 16 turunda karşılaşacak.

Klement, Dünya Kupası’ndaki arka arkaya doğru tahminleriyle büyük ün kazandı; 2014’te Almanya’nın şampiyon olacağını, 2018’de Fransa’nın şampiyon olacağını ve son olarak 2022’de Arjantin’in şampiyon olacağını tahmin etmişti ve bu tahminlerin üçü de gerçekleşti.

Klement, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda Hollanda milli takımının şampiyon olacağını öngördü.







