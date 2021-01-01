Neymar dört hafta yok | Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - PSG maçında oynayamayacak

Caen ile oynanan kupa maçında sakatlanan Neymar, merakla beklenen PSG - Barcelona eşleşmesinde forma giyemeyecek.

Paris Saint-Germain'den taraftarlarına kötü haber geldi. Fransız ekibinin dünya yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle dört hafta sahalardan uzak kalacak. Bu haber, Aralık ayından beri merakla beklenen Lionel Messi - Neymar kapışmasının ertelendiği anlamına geliyor.

Ne olmuştu?

Paris Saint-Germain önceki gün (10 Şubat), Caen ile Fransa Kupası maçına çıktı. Oldukça sert geçen ve iki takımın toplam 32 faul yaptığı maçta sert hareketlerden birine de Neymar maruz kaldı. 60. dakikada yaşanan pozisyonda acı içinde yerde kalan Brezilyalı oyuncu, oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Kylian Mbappe'ye bıraktı.

Neymar hangi maçları kaçıracak?

Fransız kulübü, yıldız oyuncusunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. PSG bu dönemde ligde Nice, Monaco, Dijon (d), Bordeux (d) ve Nantes sınavlarına çıkacak. Fakat asıl merak edilen mücadeleler Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçları olacak. Devler Ligi'nde geçen sezon final oynayan PSG, bu başarıyı tekrarlamak için önce ikinci tur aşamasını geçmek zorunda. Bu turda geçmesi gereken rakip ise Barcelona olacak. İki takım 16 Şubat'ta Barselona'da, 10 Mart'ta da Paris'te karşı karşıya gelecek. Neymar ilk maçta kesinlikle forma giyemeyecek. İkinci maça yetişmesi de oldukça zor gözüküyor.

Neymar bu sezon ne yaptı?

Paris Saint -Germain'in 29 yaşındaki oyuncusu bu sezon sakatlıklar ve Covid-19 nedeniyle birçok maçı kaçırmak zorunda kaldı. Eylül ayının ortasına kadar takımından uzak kalan Neymar, toplam 18 maça çıkabildi. Bu maçlarda ise 13 gol atıp, üç asist yapabildi. Neymar attığı 13 golün üç tanesini, tek bir maçta Başakşehir filelerine gönderdi.

PSG'deki eksikler

Paris Saint Germain'e geçtiğimiz günlerde bir kötü haber daha gelmişti. Marsilya ile oynanan derbi maçta sakatlanan Arjantinli kanat oyuncusu Angel di Maria bir süre sahalardan uzak kalacak. 33 yaşındaki oyuncu Barcelona maçında forma giyemeyecek. Ayrıca kaleci Keylor Navas ve orta saha oyuncu Marco Veratti'nin de sakatlıkları sürüyor. Bu iki ismin Barcelona maçına yetişmesi bekleniyor.