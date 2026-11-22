PSG'nin yükselen yıldızına ağır darbe

Paris Saint-Germain, en etkili genç yeteneklerinden biri olan Doue'nin uzun süre sahalardan uzak kalacağı haberiyle sarsıldı. Kulüp, yakın zamanda oynanan bir Ligue 1 maçında yaşadığı sakatlığa ilişkin testlerin ardından durumun ciddiyetini resmen doğruladı.

Kulüp tarafından yayımlanan sağlık açıklamasında Paris Saint-Germain şu ifadeleri kullandı : "Désiré Doué'nin, bugün, cumartesi günü Ligue 1'de Nice'e karşı oynadığımız maçta sağ dizindeki ön çapraz bağı koptu. Oyuncunun bu ay bitmeden ameliyat olması planlanıyor."

Bu sakatlık, 2024'te Rennes'den gelişinden bu yana Parc des Princes'deki projenin merkezindeki isimlerden biri hâline gelen 21 yaşındaki futbolcu için daha kötü bir zamanda yaşanamazdı. Verimli bir sezon geçiren Doue, 10 lig maçında 571 dakika forma giymiş, iki gol ve bir asist kaydetmişti. Hücum hattının farklı bölgelerinde oynayabilmesi de düşünüldüğünde, yokluğu Luis Enrique'nin kadrosunda büyük bir boşluk bırakacak.

Neymar'dan sakatlanan Fransız futbolcuya destek

Artık Fransa'nın başkentinde oynamasa da Santos forveti Neymar, eski kulübünü yakından takip etmeyi sürdürdüğünü gösterdi. Brezilyalı yıldız, genç hücum oyuncusunu bu zor dönemde cesaretlendirmek için Instagram hikâyesinde içten bir mesaj paylaştı.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 ROM

Neymar, milyonlarca takipçisiyle "Güçlü kal" sözlerini içeren bir destek paylaşımı yaptı. Bu mesaj, Doue'nin futbolun en büyük yıldızlarının saygısını kazandığını da gösterdi.

Kulüp de oyuncusu iyileşme yolculuğuna başlarken ona destek vermekte gecikmedi. PSG'nin resmî sosyal medya hesaplarından kalp emojisiyle birlikte kısa ama güçlü bir mesaj paylaşıldı: "Yanındayız Desire." Bu dayanışma, Doue'ye kulüp içinde ne kadar değer verildiğini gösteriyor.

Enrique'nin sakatlık sorunları büyüyor

Doue'nin yokluğu, hücum hattındaki eksiklerle zaten uğraşan Luis Enrique için önemli bir taktiksel sorun yaratıyor. Paris ekibi, ekim ayında Barcelona ile oynanan maçta benzer bir diz sakatlığı yaşayan Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia'dan da yoksun. En yaratıcı ve hareketli iki oyuncusu öngörülebilir gelecekte forma giyemeyecek olan Enrique, kadrosundaki diğer seçeneklere yönelmek veya yaklaşan kış transfer dönemine bakmak zorunda kalacak.

Genç yaşta Rennes'de dikkatleri çektikten sonra PSG'ye transfer olan Doue'nin takıma etkisi tartışılmaz. Kariyerinde 121 Ligue 1 maçına çıkan oyuncu, 22 gol ve 16 asist kaydetti. En parlak anı ise Münih'te Inter Milan'a karşı oynanan 2025 Şampiyonlar Ligi finali olmaya devam ediyor. Doue, 5-0'lık galibiyette iki gol atmıştı.

Şimdi yoğun geçecek yıl sonu dönemine ve yeni Şampiyonlar Ligi maçlarına hazırlanmak yerine tüm dikkatini ameliyatına ve ardından iyileşme sürecine verecek.