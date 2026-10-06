Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile Benin karşısında çıkacağı son maça saatler kala, muhteşem bir milli takım kariyerine sahip olan Arjantinli yıldıza övgü dolu sözler yağıyor.

Bu mesajların sonuncusu, Messi ile 2013'ten 2017'ye kadar Barcelona forması altında ve 2021'den 2023'e kadar Paris Saint-Germain'de birlikte oynayan eski takım arkadaşı Brezilyalı Neymar da Silva'dan geldi.

Neymar, resmi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı duygusal mesajında şunları söyledi: "Futbolu seven herkes yıllar boyunca senin yeteneğinin tadını çıkardı. Bugün milli takımının ve ülkenin formasıyla çıkacağın son maç olacak; her anın keyfini çıkarmanı ve bugün sana sunulan tüm takdir sözlerinin seni mutlu etmesini diliyorum."

Ve şöyle devam etti: "Sana teşekkür eden sadece Arjantin değil, bütün dünya futbola kattıklarından dolayı sana teşekkür ediyor. Beni futbola daha çok âşık ettiğin için teşekkür ederim; sana karşı oynamak benim için bir onurdu ve daha da önemlisi, seninle birlikte tarih yazmak. Teşekkür ederim Lionel Messi."

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Messi'nin, Arjantin ile muhteşem kariyerini üç büyük kupayla taçlandırdığını hatırlatalım: 2021 ve 2024 Copa America ile 2022 Dünya Kupası.











