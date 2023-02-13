Brezilyalı yıldız, herkesin kararına saygı duyarken özgürlük vurgusu yapıyor.

NE OLDU? La Liga ekiplerinden Getafe'nin oyuncusu olan, ancak şu anda kiralık olarak Sparta Prag formasını giyen Jankto, sosyal medyada "Artık kendimi saklamak istemiyorum" dediği bir video yayımladı.

Bu açıklama hakkında, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı oynayacağı maç öncesinde konuşan Neymar, Çekyalı futbolcuya desteğini gönderdi.

Brezilyalı futbolcu, "Her insanın özgür olması gerektiğinin" altını çizdi.

Neymar, "Bugün önemli bir gün" dedi ve şunları ekledi: "Herkes özgürdür, ister homofobi, ister ırkçılık, ister herhangi bir ayrımcılık olsun, önyargılar daha az önemli olmalıdır.

"Duyuruyu Jankto'nun yaptığını bilmiyordum. Ama her insan istediğini yapmakta özgür olmalı!"

BÜYÜK RESİM: Jankto'nun duyurusu, Adelaide United orta saha oyuncusu Josh Cavallo ve Blackpool'un genç takımının yıldızı Jake Daniels'ın duyurularından sonra geldi.

Homofobiye rağmen son zamanlarda, eşcinsel futbolcuların kimliklerini gizlemediğini görmek onların kendisini daha iyi ifade etmesi açısından son derece önemli.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty Images

NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? 31 yaşındaki oyuncu, yıldız forvet Kylian Mbappe'nin de takıma dönmesiyle Salı günü oynayacakları Münih maçında sahadan galibiyetle ayrılmayı umuyor.

Fransız temsilcisi, sahip olduğu yıldızlar nedeniyle bu sezon, Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında yer alıyor.