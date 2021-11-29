Neymar bileğindeki sakatlık nedeniyle PSG'nin altı maçını kaçıracak

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, GOAL'ün edindiği bilgiye göre takımının Ligue 1'de Saint-Etienne deplasmanında 3-1 kazandığı karşılaşmada yaşadığı sakatlıktan ötürü altı hafta sahalardan uzak kalacak.

Sahayı sedyeyle terk eden yıldız oyuncu böylece yeni yıla dek forma giyemeyecek ve oynayacağı ilk karşılaşma 2022 yılında olacak.

Neymar'a ne oldu?

Takımının 3-1 kazandığı karşılaşmanın 88. dakikasında sakatlanan ve yerini Eric Dina'ya bırakan 29 yaşındaki oyuncu, Yvann Macon ile çarpışmış ve ayak bileğinin dönmesine engel olamamıştı. Pozisyonun ardından büyük bir acı çeken yıldız oyuncu, stadyumu koltuk değnekleriyle terk etmişti.

Ne söylendi?

PSG'nin Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Tabii ki endişeliyiz ama çok ciddi bir olmadığını ve kısa sürede takıma geri döneceğini umuyoruz."