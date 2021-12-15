Neymar belgeselinin etkileyici fragmanı: Neymar: The Perfect Chaos ne zaman yayınlanacak?

PSG'nin deneyimli oyuncusu Neymar'ın hayatını ve kariyerini anlatan Netflix belgeselinin fragmanı yayınlandı.

Brezilyalı yıldızı, antrenmanlarda, maçlarda ve soyunma odasında bir buçuk yıl takip eden Netflix ekibi oyuncunun özel hayatını da ele aldı.

Daha önce Netflix'in ünlü dizisi La Casa de Papel'de yer alan Neymar bu kez kendi hikayesiyle sahnede olacak. Peki Neymar: The Perfect Chaos belgeseli ne zaman yayınlanacak?

Neymar'ın belgeseli Netflix'te ne zaman yayınlanacak?

Belgeselin fragmanını 14 Aralık'ta paylaşan Netflix, Neymar: The Perfect Chaos'un 25 Ocak 2022'de yayınlanacağını açıkladı.

PSG'nin yıldızının hikayesi ise şu sözlerle tanıtıldı:

"Tarihin en ünlü ve en yüksek bonservis ücretine sahip sporcusunu daha önce görmediğini şekilde görmeye hazır olun. NEYMAR sahada bir kahraman, saha dışında anlaşmazlığa neden olan bir isim.

David Charles Rodrigues tarafından yönetilen bu üç bölümden oluşan belgesel dizisi, futbol yıldızı Neymar da Silva Santos Júnior ile yakınlaşıyor ve Santos'ta şöhrete yükselişini, FC Barcelona'daki görkemli günlerini, Brezilya milli takımı, Paris Saint-Germain ile hız kesmeyen yolculuğunu inceliyor.

Bu yıldızlarla dolu dizide Beckham, Messi, Mbappe ve diğer birçok efsane yer alıyor."

Neymar ne söyledi?

Twitter hesabından belgeseli hakkında bir paylaşım yapan Neymar, "Bugün benim ve futbolun bu uzun yolculuğunda yanımda olan herkes için özel bir gün. Netflix, Neymar: The Perfect Chaos'un 25 Ocak'ta yayınlanacağını duyurdu." dedi.