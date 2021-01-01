PSG'de Neymar, soluğu yine Rafaella Santos'un yanında alabilir

Sahalardan 4 hafta uzak kalacak olan Neymar'ın, son 6 senenin beşinde aynı dönemde sakatlanması dikkat çekiyor.

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz hafta Caen ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Fakat bu sakatlık, bazı PSG taraftarlarınca ilginç bir şekilde yorumlanıyor.



Neymar'ın sakat veya cezalı olduğu dönemlere bakıldığında bir ilginçlik göze çarpıyor. Yıldız oyuncu, 2015 yılından beri tam 5 kez kız kardeşi Rafaella Santos'un 11 Mart'taki doğum gününden önce ya sakatlandı ya da cezalı duruma düştü. Bu durumu kullanıp her sene kız kardeşinin doğum günü partisine katılması, bazı dikkatli taraftarların gözünden kaçmadı.



'Lanet' 2015'te Barcelona'da oynarken başladı.



İlk olarak Barcelona'da 2015 yılında kız kardeşinin doğum gününden önce sarı kart cezalısı durumuna düşen Neymar'a kulüp, doğum günü partisine katılması için izin verir. Bir sonraki yıl aynı dönemde yine cezalı duruma düşen Brezilyalı yıldız, partiye katılmanın bir yolunu daha bulmuştur. 2017'de sakatlığı sebebiyle takımda olmayan Neymar, yine doluğu Rafaella Santos'un yanında aldı.



"Umarım kız kardeşinin doğum günü buna değer"



2018 ve 2019 yıllarında da değişen pek bir şey olmadı ve Neymar, yaşadığı sakatlıklardan dolayı o tarihlerde takıma katılamayıp, doğum günü partisinde yer aldı. Sosyal medyada Neymar'ın sakatlandığını öğrenen bazı taraftarlar, ilginç yorumlara imza attı. Bir taraftar, "Ah! Her zaman kız kardeşinin doğum gününden önce meydana gelen yıllık Neymar sakatlanması" ifadelerini kullanırken bir diğer PSG'li futbolsever ise, "Umarım Brezilya'daki festivaller ve kız kardeşinin doğum günü buna değer" yorumunda bulundu.