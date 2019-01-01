Neymar - Barcelona davası devam ediyor

Neymar ve Barcelona, 2016'da uzatılan sözleşmeye ilişkin karşılıklı tazminat davası açmıştı. Taraflar henüz anlaşma sağlayamadı.

2017-18 sezonu öncesi 'dan 222 milyon euro'ya 'e transfer olan Neymar, eski takımına dava açmıştı.

2016 yılında Katalan ekibi ile sözleşme uzatan; ancak bir sezon sonra PSG'ye giden Brezilyalı yıldız, sözleşmesinde yer alan sadakat bonusunun ödenmediği gerekçesi ile mahkemeye başvurmuş ve yaklaşık 40 milyon euro talep etmişti.

Barcelona ise Neymar'ın sözleşme kurallarını ihlal ettiğini öne sürerek karşı bir dava açmıştı.

27 Eylül Cuma günü mahkemede iki tarafın temsilcileri bir araya geldi. Neymar, dava için babası ile birlikte Barselona kentine gelse de davaya katılmadı ve davadan bir gece önce futbolcu arkadaşları ile bir araya geldi. Dava, her iki tarafın da uzlaşmaya yanaşmaması sebebiyle ertelendi.