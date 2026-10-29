Brezilya efsanesi Neymar, Santos’un kısa süre önce oynadığı yurt içi maçta yaşanan sıra dışı bir disiplin ihlali nedeniyle birden fazla maçtan men edildi. Tecrübeli forvetin, sahada şeffaflığı artırmayı ve gizlice yapılan kötü muameleyi ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni “Vinicius kuralı” protokollerini ihlal ettiği tespit edildi.

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Kırmızı kart Neymar'a STJD'den men cezası getirdi

Santos kaptanı Neymar, cumartesi günü Bahia ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Rodrigo Nestor ile yaşadığı tartışmanın ardından kırmızı kart gördü. 34 yaşındaki oyuncunun tartışma sırasında ağzını kapattığı görüldü. Bu hareket, kısa süre önce yürürlüğe giren ‘Vinicius Junior kuralı’nı doğrudan ihlal ediyordu.

Brezilya Spor Yüksek Adalet Mahkemesi (STJD), olayı değerlendirerek tecrübeli hücum oyuncusuna protokol ihlali nedeniyle iki maç men cezası verdi. Reuters'ın haberine göre hakem raporunda, kırmızı kartın ardından öfkelenen Neymar'ın Bahia yedek kulübesine yöneldiği ve takım arkadaşları tarafından fiziksel olarak durdurulmak zorunda kalındığı da belirtildi.

Nestor saygısızlıkla suçladı, Neymar karşılık verdi

Sahadaki tartışma, iki oyuncu arasında sert bir söz düellosuna dönüştü. Bahia, iddia edilen sözlü saldırıyı kınayan bir açıklama yayımlarken Nestor da rakibinin davranışlarını basına açıkça eleştirdi.

Orta saha oyuncusu, son düdüğün ardından “Bana söyledikleri hem bana hem de Bahia formasına karşı son derece saygısızcaydı” dedi.

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Neymar, Nestor'a sözlü saldırıda bulunduğunu kesin bir dille reddetti ancak ağzını kapatmasının hata olduğunu kabul etti. Santos'un yıldızı, yaşananlardan Bahia'nın orta saha oyuncusunu sorumlu tuttu.

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Eski Brezilya millî oyuncusu, Nestor'u tartışmayı kışkırtmakla suçladı ve rakibinin olay sırasında “futboldaki en kirli numaralardan birini” kullandığını öne sürdü.

Ağzı kapatarak yapılan sözlü saldırılara karşı önlem

‘Vinicius Junior kuralı’, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından nisanda oy birliğiyle kabul edildi. Hakaret içeren sözlerin gizlenmesini önlemeyi amaçlayan kural, bir tartışma sırasında ağzını kapatan oyuncunun kırmızı kart görmesini öngörüyor.

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Kural, bir Şampiyonlar Ligi maçında Benfica'dan Gianluca Prestianni'nin ağzını gizleyerek Real Madrid yıldızı Vinicius Jr'a ırkçı sözler söylediği iddiasının ardından getirildi. Kural uluslararası düzeyde de uygulandı: Paraguaylı Miguel Almiron, Dünya Kupası sırasında benzer bir ihlal nedeniyle bir maç men cezası aldı.

Neymar, deneme aşamasındaki bir düzenlemeyle ilk kez karşı karşıya kalmıyor. Yalnızca üç ay önce, kalecilerin zaman geçirmesini önlemeye yönelik yeni bir deneme uygulaması kapsamında Brezilya birinci liginde geçici olarak oyun dışına alınan ilk oyuncu olmuştu.

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Santos kritik son haftalarda yıldızından yoksun kalacak

Neymar'ın Santos'un sonraki üç maçını kaçırması ve kasım sonuna kadar sahalara dönmemesi bekleniyor. Protokol ihlali nedeniyle aldığı iki maçlık cezanın yanı sıra, çarşamba günü Palmeiras ile oynanacak karşılaşma öncesinde üç sarı karta ulaştığı için bir maçlık cezasını da çekmesi gerekiyor. Santos'un STJD kararına itiraz hakkı bulunuyor.

Kaptanının yokluğu, Brezilya Serie A'da son altı maçına çıkacak Santos için önemli bir darbe. Puan tablosunda sekizinci sırada yer alan ve düşme hattının 12 puan üzerinde bulunan kulüp, sezonu kaptanı olmadan güçlü bir şekilde tamamlamaya çalışacak.