Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Danimarka karşısında alınan sürpriz 4-1'lik yenilginin ardından Cristiano Ronaldo'nun millî takımı bırakmasına ilişkin soruları geçiştirdi. Portekiz'in Ronaldo sonrası dönemi ağır bir darbe alırken Jesus, Braga'da takımın başındaki ilk yenilgisini yaşadı.

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Ronaldo sonrası döneme kâbus gibi başlangıç

Portekiz, Braga'da Danimarka'ya 4-1 yenilerek resmî maçlarda evindeki en ağır mağlubiyetini yaşadı. RTP'ye göre, kısa süre önce futbolu bırakan Cristiano Ronaldo için maç öncesinde düzenlenen duygusal veda etkinliklerinin yarattığı coşkulu hava, konuk ekibin etkili oyunuyla hızla dağıldı. Millî takımın başında çıktığı beş maçta ilk yenilgisini alan Jorge Jesus'un namağlup başlangıcı da sona erdi.

Jesus, Ronaldo'nun yokluğuna ilişkin soruları geçiştirdi

Maçın ardından, geçen hafta 234 millî maç ve 146 golün ardından futbolu bırakan eski kaptanları Ronaldo'nun yokluğunu hissedip hissetmedikleri sorulan Jesus, her zamanki gibi açık sözlü bir yanıt verdi. Deneyimli teknik direktör, takımın geçmişe takılmak yerine önüne bakması gerektiğini vurguladı.

Jesus, "Cristiano Ronaldo'yu özlüyor muyum? Artık millî takımda değilse onu nasıl özleyebilirim? Ancak bana arkadaşlık etmesi içinse," diye karşılık verdi.

"Artık oynamıyor. Artık burada değil. Kendi durumuyla ilgili kararını çoktan verdi."

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Portekiz'in savunmadaki zaafları Braga'da ortaya çıktı

Rasmus Hojlund'un iki, Pierre-Emile Hojbjerg ve Joachim Andersen'in ise birer gol attığı ağır yenilgi, Portekiz'in özellikle geçiş oyununda ve savunma yerleşiminde yaşadığı taktiksel sorunları gözler önüne serdi. UEFA Uluslar Ligi serüveninin ilk bölümüne damga vurmasına rağmen Jesus'un takımı, Bernardo Silva'nın son bölümlerde gelen teselli golüne kadar dağınık ve hücumda üretkenlikten uzak göründü.

Cardiff'te Galler karşısında toparlanma hedefi

Portekiz, salı günü Galler'le karşılaşmak üzere Cardiff'e gidecek. A4 Grubu'nu lider bitirmeyi ve çeyrek finalde seri başı olmayı garantilemek için yenilmemesi gerekiyor. Ruben Dias ve Joao Palhinha gibi önemli oyuncuların cezalı olması nedeniyle Jesus, kalan 24 kişilik kadrosunu toparlamak zorunda. Teknik direktörden, savunma disiplinini yeniden sağlaması ve bu tarihî yenilginin ardından toparlanmak için gereken bir puanı alması beklenecek.