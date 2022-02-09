Newell's Old Boys taraftarlarının, sahada 10 numara formalı bir Messi’yi görmek için uzun süre beklemesi gerekmeyebilir. Ancak, bu 10 numaralı forma Lionel olan Messi'ye ait değil.

Kanat oyuncusu Joaquin Messi, Arjantin kulübünde kendi yolunu çizmeyi umuyor.

Ancak, 19 yaşındaki futbolcu bir gün adaşı Messi ile oynamayı istiyor ve bu rüya gerçekleşirse 10 numaralı formayı PSG yıldızına vermekten memnuniyet duyacağını söylüyor.

Joaquin Messi kimdir?

Arjantinli oyuncu, Newell's Old Boys’un 20 yaş altı takımında futbol oynuyor ve 10 numaralı formayı giyiyor.

O, PSG yıldızının memleketi Rosario'dan çok uzak olmayan Coronel Arnold adlı bir kasabadan ve hikayesi 8 yaşındayken Newell's ile başladı.

Ancak Joaquin, Lionel ile hiçbir akrabalık ilişkisinin olmadığı ve aynı soyadı paylaşmalarının yerel bir tesadüf olduğu konusunda ısrar ediyor.

Ne söylendi?

Genç oyuncu, birçok insanın Messi ile bir akrabalığının olup olmadığını sorduğunda "Bu basit bir tesadüf, çünkü yaşadığım yerde Messi soyadına sahip üç aile var.”

"Tabii ki tüm dünyanın bu ismi bilmesi normal. Sadece bir isim benzerliği var. Ben bir futbolcu olduğum için doğal olarak bu soru bana daha fazla soruluyor.

"Ben de onun gibi Newell's'teyim ve şimdi 10 numaralı formayı giyiyorum" diye cevaplıyor.

Genç oyuncu, 10 numaralı formayla kendi mirasını oluşturmayı umarken bir gün kendi soyadını paylaşan adamla birlikte oynamanın hayalini de kuruyor.

Ve eğer öyle bir durum olursa, 10 numaralı formayı tüm Arjantin futbolunu ölçülemeyecek kadar etkilemiş bir adama formasını seve seve vereceğini belirtiyor.

"Hayatta başıma gelebilecek en güzel şey olurdu. Bunu düşünmek bile harika hissettiriyor. Eğer o buraya gelirse, tabii ki başka bir numara alırım.”

PSG yıldızıyla alakalı başka bir numara olan 30 numaraya geçip geçmeyeceği sorulduğunda Joaquin, "Benim için forma numarası çok önemli değil.

“Oynadığım sürece, her numarayı giymeye hazırım. Bu tür şeyler benim için problem değil. Önemli olan oynayabilmek” dedi.

Öte yandan Barcelona’nın eski yıldızı Lionel Messi, daha önce bir gün çocukluk kulübüne geri dönmek istediğini söylemişti.

Messi, Newell'in geçen yaz kendisiyle ilgilendiğini ve takip ettiğini de belirtmişti.

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