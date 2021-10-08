Newcastle'ın eski sahibi Mike Ashley: En yüksek teklif Suudiler'den gelmedi

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın satış süreci hakkında yeni bir bilgi açığa çıktı.

Newcastle United’ın iki yıldır süren satış süreci sonunda tamamlandı ve kulübün yeni sahibi Suudi Arabistan merkezli ‘Kamu Yatırım Fonu’ oldu.

Premier Lig yönetimi, kulübü Suudi Arabistan Krallığı’nın yönetmeyeceği konusunda yasal güvence aldıktan sonra satışa onay verdi.

Suudi yatırım ortaklığı, Newcastle’ın %80’lik hissesi için kulübün eski sahibi Mike Ashley’ye 305 milyon sterlin ödeyecek.

Ancak Ashley, Newcastle’ı satarken göz önüne aldığı tek faktörün para olmadığını açıkladı.

Ne söyledi?

The Sun’a konuşan Ashley, kulüp için kendisine daha yüksek bir teklifin geldiğini, ancak bu teklifi geri çevirdiğini belirtti.

“Şunu herkesin bilmesini istiyorum, kulüp için kabul ettiğim teklifin üzerinde bir teklif almıştım.”

“Bu teklif, güvenilir bir proje sunan, saygın bir girişimciden geldi. Ama Newcastle United için en iyisini yapacaklarına inanarak kulübü şu anki sahiplerine sattım.”

“Tek kriterim para değildi. Newcastle United’ı ayakta tutmak için cebimden kulübe finansal destek verdiğim zamanlar oldu.”

“Küme düştüğümüzde vakit kaybetmeden geri çıkabilmek için maaşların ödenmesini garanti altına aldım. Premier Lig’e yeniden yükseldiğimizde benden daha mutlusu yoktu.”

Yeni sahipler uzun vadeli düşünüyor

Kulübün yeni sahipleri, satış işlemlerinin tamamlanmasını ardından bir açıklama yayınlayarak Newcastle için uzun vadeli, net bir strateji oluşturduklarını belirtti.

Kamu Yatırım Fonu’na başkanlık yapan Yasir Al-Rumayyan, kulüp yönetiminde de yer alacak. Rumayyan, Newcastle projesinden duydukları heyecanı basınla paylaştı.

“İngiliz futbolunun en tanınmış kulüplerinden Newcastle United’ın yeni sahipleri olmaktan gurur duyuyoruz. Taraftarlara yıllardır gösterdikleri muhteşem destek için teşekkür ediyoruz. Onlarla birlikte hareket edecek olmak bizi heyecanlandırıyor.”

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