Newcastle'dan dev hamle: Sportif direktörlüğe Hollandalı efsane geliyor

Suudi takım sahiplerinin servetiyle atağa geçmeye hazırlanan Newcastle, projenin başına Ajax’ın beynini getirmek istiyor.

De Telegraaf’ın haberine göre; Newcastle United, takımın anahtarlarını Ajax’ta sportif direktörlük görevini yürüten Marc Overmars’a teslim etmeyi planlıyor.

Teknik direktör Steve Bruce ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Newcastle United, bir an önce zirveye tırmanmak için hızlı adımlar atma hedefinde.

Ajax fabrikasında çarkları çeviren adam

Ocak ayındaki transfer dönemini iyi değerlendirmek isteyen İngiliz kulübü, örnek kulüp yapısına sahip Ajax’ta başarının arkasındaki isim olan Overmars’ı sportif direktörlüğe getirmek için harekete geçti.

2013’ten bu yana Ajax’ta görev yapan Hollandalı efsanenin bu teklife sıcak bakıp bakmadığı henüz bilinmiyor. Geçmişte Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi takımların da aynı pozisyon için Overmars’la ilgilendiği yazılmıştı.

Ajax’ın maaş konusunda Newcastle United’la rekabet etmesi imkansıza yakın görünüyor. 2019’da Hollanda ekibiyle beş yıllık bir sözleşme imzalayan Overmars, Ajax’tan yılda yaklaşık 700 bin euro kazanıyor.

Sekiz yılda 600 milyon euro kazandırdı

Kulübün kasasına oyuncu satışlarından giren inanılmaz miktar, Overmars’ın Ajax’taki en büyük başarısı olarak görülüyor. Ajax, Overmars’ın sekiz yıllık görev süresi boyunca transferden toplam 600 milyon euro gelir elde etti. Bunun 360 milyon euro’luk kısmı ise son üç yıl içinde gerçekleşti.

Gençlere yatırım yapmaya devam eden Ajax, kadroya Daley Blind ve Dusan Tadic gibi tecrübeli isimleri ekleyerek sportif başarısını da devam ettirdi.

Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’la aynı grupta yer alan Ajax, Dortmund’u 4-0 yenerek üçte üç yaptı ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

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