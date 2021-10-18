Newcastle'da teknik direktörlük için üç aday var: İlk hedef Unai Emery

Yeni sahipleriyle çıkışa geçmeyi hedefleyen Newcastle United'da projenin başına kimin getirileceği merak konusu olmayı sürdürüyor.

Steve Bruce ile yollarını ayırmayı planlayan Newcastle United’da teknik direktörlük için bir numaralı aday Villarreal’i çalıştıran Unai Emery.

Times’ın haberine göre; Premier Lig ekibinin listesinde Rangers’ın başındaki Steven Gerrard ve Belçika milli takımınında görev yapan Roberto Martinez de yer alıyor.

Emery için ikinci şans

Arsenal ile yaşadığı ilk Ada macerası başarısızlıkla sonuçlanan Emery, Villarreal ile geçen sezon Avrupa Ligi’ni kazanarak yeniden kıtanın en gözde teknik adamları arasına girdi. 49 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı daha önce Valencia, Spartak Moskova, Sevilla ve PSG’de de görev yapmıştı.

Sevilla ile üç kez Avrupa Ligi zaferi yaşayan Emery, kariyerindeki tek lig şampiyonluğunu 2017/18 sezonunda PSG ile kazanmıştı.

Emery’nin alternatifi, yakın zamanda adı Barcelona ile de anılan Roberto Martinez. Newcastle yönetimi, Belçika milli takımını bırakmak istemeyen Martinez’e iki takım birden çalıştırmasını teklif edecek.

Şu anda Newcastle’da Steve Bruce’un asistanlığını yapan Graeme Jones, geçmişte Swansea, Everton ve Belçika milli takımında Martinez’in bir numaralı kurmayıydı. Jones’un varlığı, Martinez’in uyum sürecini kısaltarak hedefe doğru atılacak adımları hızlandırabilir.

Gerrard 'hayır' demedi

Gündemdeki bir diğer isim de İngiliz futbolunun efsane kaptanlarından Steven Gerrard. Newcastle’ın el değiştirmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Gerrard, yaşanan değişimi ‘ilgi çekici’ olarak nitelemiş ve yeni yönetimden gelebilecek teklife açık kapı bırakmıştı.

Newcastle’ı eski sahibi Mike Ashley’den devralan Suudi Arabistan merkezli yatırım fonu, 400 milyar dolarlık bir servete sahip. Uzun süredir başarıya hasret kalan Newcastle taraftarları, kulübün Manchester City örneğinde olduğu gibi Avrupa’nın devleri arasına girmesini umuyor.

Newcastle’ın yeni yönetimi ise transfer konusunda aceleci davranmıyor. Uzun vadeli bir projeyle sağlıklı bir büyüme hedefleyen yönetim, transfer piyasasına dahil olmadan önce teknik direktör konusunu açıklığa kavuşturmak istiyor.

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