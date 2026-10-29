Newcastle United, yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde Wisla Krakow'un yükselişe geçen sol beki Jakub Krzyzanowski'yi izlemek için transfer yetkililerini Polonya'ya gönderdi. Premier League ekibi, 20 yaşındaki savunmacının ülkesindeki istikrarlı performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmesinin ardından oyuncu için resmî bir girişimde bulunmayı değerlendiriyor.

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Newcastle yükselen Polonyalı yeteneği takip ediyor

Newcastle temsilcileri, altyapıdan yetişen oyuncuyu Rakow Czestochowa karşısında izlemek için kısa süre önce Reymonta'ya gitti. Haberi TEAMtalk aktardı. Newcastle'ın ilgisi henüz ön araştırma aşamasında olsa da değerlendirilen seçeneklerden biri, oyuncuyu sezon ortasında transfer edip sezonun kalanında hemen Krakow'a geri kiralamak. Yaklaşık 5 milyon avro (4,2 milyon sterlin) değer biçilen oyuncunun, transfer dönemi yeniden açıldığında somut teklifler alması bekleniyor.

Kulüp önceki talipleri geri çevirdi

17 yaşında A takımda ilk maçına çıkan, ardından İtalyan ekibi Torino'da düzenli forma giydiği 2024-25 kiralık döneminde goller ve asistler kaydeden bek, bu sezon ligde oynanan tüm dakikalarda sahada kalarak Wisla'nın üst sıralar için mücadelesine katkı sağladı.

Bu performans, Bundesliga ekibi Augsburg'u yaz transfer döneminin sonlarında resmî teklif yapmaya yöneltti ancak Wisla teklifi reddetti. Oyuncu, Alman kulübünün girişimini duyduğunu kabul ederken kendisi için bunun söylentiden ibaret olduğunu ve çocukluğundan beri bağlı olduğu kulüpte mutlu olduğunu söyledi.

Bu yılın başlarında Avusturya kulübü Sturm Graz'ın girişimi de geri çevrildi. Çek kulüpleri Sigma Olomouc, Hradec Kralove ve Banik Ostrava da ilgi gösterdi. Banik Ostrava'nın kış döneminde yaptığı teklif kabul edilse de savunmacı kalıp yükselme mücadelesi vermeyi seçti.

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Avrupa kulüpleri transfer yarışına katıldı

Wisla'nın yakın zamanda Legia Warszawa ile oynadığı maçın ardından Avrupa'nın farklı bölgelerinden daha geniş bir talip grubundan yeni bilgi talepleri geldi. Bu durum, Avrupa'nın beş büyük ligindeki kulüplerin artan ilgisini yansıtıyor.

Ancak Polonya kulübünün pazarlıklarda eli güçlü. Oyuncunun sözleşmesini kısa süre önce Haziran 2030'a kadar uzattığı için değerli futbolcusunu satarak gelir elde etme konusunda acil bir baskıyla karşı karşıya değil.

Ocak transfer dönemi belirleyici olacak

Newcastle'ın ilk izleme çalışmalarını kış döneminde somut bir teklife dönüştürüp dönüştürmeyeceği, transfer ekibinin önümüzdeki haftalarda Krzyzanowski'yi nasıl değerlendireceğine bağlı olacak. Oyuncuyu gelecek yaza kadar Wisla'ya geri kiralama seçeneği, hem futbolcuyu hem de kulübü sezon ortasında yapılacak bir transfere ikna etmekte belirleyici olabilir. Diğer Avrupa kulüpleri de ulaşılabilir görünen bonservis bedeliyle oyuncuya ilgi gösterirken Newcastle'ın yeni yılda hızlı davranması gerekebilir.