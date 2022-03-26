Freiburg'un stoperi Nico Schlotterbeck geleceğiyle ilgili sorulara ve transfer söylentilerine yanıt verdi.

Başarılı bir sezon geçiren genç savunmacının adı bir süredir Bayern Münih ve Newcastle United ile anılıyor.

Alman oyuncu henüz A milli takım forması giymedi, fakat ülkesini U21, U20, U19 ve U18 kategorilerinde temsil etti.

Ne söyledi?

Sport1'e konuşan Schlotterbeck'e Freiburg'dan ayrılma kararının kesin olup olmadığı soruldu.

"Hayır değil! Bir sonraki adımımla ilgili kararı yazın vereceğim. Freiburg'da kalmak da ihtimaller dahilinde."

"Uzun bir kontrat imzalamıştım ve sözleşmem 2023'e kadar devam ediyor. Elbette yazın ayrılmam bir olasılık. Takım değiştirme ihtimalim yüksek, ama henüz kararımı vermedim."

"Sezon bitince görüşeceğiz. Freiburg'un bir vizyonu var, benim de öyle. Freiburg'da gelişimimi sürdürebileceğimi düşünürsem kalırım."

Schlotterbeck'in karnesi

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Schlotterbeck, 2500 dakikanın üzerinde süre aldı ve dört gol attı.

Freiburg kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden olan genç stoper bu sezon sadece Covid-19'a yakalandığı dönemde maç kaçırdı.

Alman ekibinin Schlotterbeck'i transfer etmek isteyen kulüplerden yaklaşık 30 milyon euro bonservis talep etmesi bekleniyor.

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