Newcastle United'da Steve Bruce kadro kurmakta zorlanıyor

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın teknik direktörü Steve Bruce, takımda iki oyuncunun Covid-19 belirtilerinin sürdüğünü söyledi.

Kadroda birçok Covid-19 vakası yaşanmasının ardından ay başında antrenman tesislerini kapatan ve bu süreçte Aston Villa ile oynayacakları lig maçı ertelenen 'da, salgının etkileri devam ediyor.

Hafta sonunda ile karşılaşacakları lig maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen İngiliz teknik direktör Steve Bruce, takımda iki oyuncunun Kovid-19 belirtilerinin devam ettiğini belirtti.

Adlarını vermediği oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren 59 yaşındaki teknik adam, "Bu oyuncularda virüsün zarar verici etkileri devam ediyor ve onları bir-iki haftadan çok daha uzun bir süre dinlendirmeyi düşünüyorum. Umarım tam anlamıyla iyileşirler. Onlara bu hastalıktan kurtulmaları için gereken zamanı vereceğim çünkü bu her şeyin ötesinde." ifadelerini kullandı.

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Yaşananlar nedeniyle kadro kurmakta zorlandığından bahseden Steve Bruce, "Uzun süreli Covid-19 belirtileri yaşayan bir-iki oyuncum daha olursa, takımı yönetmem gerçekten çok zor olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Newcastle United, 12 maç sonunda topladığı 17 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.

temsilcisi 'in teknik direktörü Julian Nagelsmann da geçen hafta yaptığı açıklamada, Covid-19 belirtilerinin geçmemesi nedeniyle Güney Koreli oyuncusu Hee-chan Hwang'ın bu sene hiçbir maçta görev alamayacağını duyurmuştu.