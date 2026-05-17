Newcastle United

Hollanda'da maç, Premier League yayın haklarına sahip olan Viaplay üzerinden izlenebilir.

Takım haberleri ve kadrolar

Newcastle'da Valentino Livramento, Lewis Miley, Fabian Schär ve Emil Krafth sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Magpies'in tahmini kadrosu şöyle: Pope; Thiaw, Hall, Burn, Botman; Guimarães, Woltemade, Ramsey, Tonali; Barnes, Osula.

West Ham, sakatlıkları nedeniyle kaleci Lukasz Fabianski ve Adama Traoré'den yoksun olarak İngiltere'nin kuzeydoğusuna gidiyor. Konuk takımda cezalı oyuncu yok. Hammers'ın muhtemel kadrosu şöyle: Hermansen; Disasi, Mavropanos, Diouf, Wan-Bissaka; Souček, Fernandes; Summerville, Bowen, Pablo; Castellanos. Maçın başlama saatine yaklaşırken yeni güncellemeler eklenecektir.

Son dönemdeki form durumu

Newcastle, sezonun son dönemini zorlu bir şekilde geçiriyor. Premier Lig’deki son beş maçında Magpies, Brighton’a karşı 3-1’lik galibiyet dışında sadece bir galibiyet elde ederken, üç mağlubiyet aldı. En son maç, Nottingham Forest ile 1-1 berabere sonuçlandı. Bu beş maçta Newcastle sekiz gol yedi, bu da takımın savunmadaki zayıflığını ortaya koyuyor.

West Ham inişli çıkışlı bir performans sergiliyor ancak zaman zaman direnç gösteriyor. The Hammers son beş maçından ikisini kazandı, bunlardan biri Wolverhampton'a karşı 4-0'lık ikna edici bir galibiyetti. Ancak en son deplasman maçı, Arsenal'e karşı 0-1'lik bir mağlubiyetle sonuçlandı. Bu beş maçta West Ham yedi gol attı ancak beş gol de yedi; bu durum, küme düşme hattındaki baskıyı hafifletmiyor.

Karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki karşılaşmalar oldukça dramatik geçiyor. En son karşılaşma, Kasım 2025'te West Ham'ın sahasında oynandı ve Hammers'ın 3-1 galibiyetiyle sonuçlandı. Bundan önce, aynı sezon Newcastle Londra'da 1-0 galip gelmişti. Son beş Premier League karşılaşmasına bakıldığında denge oldukça eşit: West Ham iki kez kazandı, Newcastle da iki kez kazandı ve bir maç 2-2 berabere sonuçlandı. Genellikle bol gol atılan maçlar oluyor: beş karşılaşmada toplam on yedi gol atıldı.

Puan Durumu

Premier League sıralamasında Newcastle on üçüncü sırada yer alırken, West Ham on sekizinci sırada bulunuyor ve bu nedenle küme düşme potasında bulunuyor. Bu nedenle Hammers için bu maç, ligde kalma mücadelesinde büyük önem taşıyor.