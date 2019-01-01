Newcastle United ve West Ham United, Mbwana Samatta'yı listesine aldı
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Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Genk'in forveti Mbwana Samatta, Premier Lig yolunda...
BBC' de yer alan habere göre; Newcastle United ve West Ham United, ocak ayında Tanzanyalı forveti kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.
İki kulübün, en son Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı attığı golle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bulunan 12 milyon euro'luk serbest kalma maddesini devreye sokmaya hazırlandıkları iddia edildi.
Geçen sezon 25 golle Belçika Ligi'nde gol kralı olan Samatta, bu sezon oynadığı 13 maçta ise 6 gollük bir performans sergiledi.