Newcastle United ve West Ham United, Mbwana Samatta'yı listesine aldı

İki Premier Lig kulübünün Genk'in yıldız forvetini devre arasında kadrosuna katmak istedikleri iddia edildi.

Geçtiğimiz yaz 'ın transfer gündeminde olan Genk'in forveti Mbwana Samatta, Premier Lig yolunda...

BBC' de yer alan habere göre; ve , ocak ayında Tanzanyalı forveti kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

İki kulübün, en son Şampiyonlar Ligi'nde 'a karşı attığı golle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bulunan 12 milyon euro'luk serbest kalma maddesini devreye sokmaya hazırlandıkları iddia edildi.

Geçen sezon 25 golle Ligi'nde gol kralı olan Samatta, bu sezon oynadığı 13 maçta ise 6 gollük bir performans sergiledi.