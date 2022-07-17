Premier Lig ekibi uzun süredir peşinden koştuğu Hugo Ekitike'yi PSG'ye kaptırdı.

Kasım ayında Newcastle United'ın başına geçtikten sonra takımı düşme hattından kurtaran Eddie Howe'un artık farklı problemlerle mücadele etmesi gerekiyor.

Suudi yatırımcılar tarafından satın alındıktan sonra gözünü pahalı transferlere çeviren kulüp, elindeki büyük sermayeye rağmen Avrupa'nın devleriyle yarışmakta güçlük çekiyor.

Howe'a göre; Ekitike transferinde yaşananlar ne kadar çetin bir mücadelenin içinde olduklarını kanıtlıyor.

Altı aylık çaba boşa gitti

Hugo Ekitike için ilk olarak Ocak ayındaki ara transfer döneminde hamle yapan Newcastle sezon bittikten sonra bir kez daha Reims kulübünün kapısını çaldı.

20 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 31 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlansa da, Ekitike'nin menajeriyle yaşanan anlaşmazlık transferin tamamlanmasını engelledi.

Newcastle menajerin talep ettiği yüksek tutarı kabul etmeyince Ekitike satın alma opsiyonuyla bir yıllığına PSG'ye kiralandı.

psg.fr

Howe ne söyledi?

Avusturya kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan 44 yaşındaki teknik adam transferde karşılaştıkları zorluklardan yakındı.

"Hugo'yu gerçekten istedik ve transferi gerçekleştirmek için çok çalıştık, bu bir sır değil."

"O çok yetenekli bir oyuncu ve PSG'ye gitmeye karar verdi."

"Ona kızgın değilim, kariyerinin bir sonraki aşamasında başarılar diliyorum."

"Ama bu kadromuzu güçlendirmek için mücadele ettiğimiz kulüplerin seviyesini gösteren güzel bir örnek."

"Bu iş insanların sandığı kadar kolay değil, bazı transferlerde başarısız olmak kaçınılmaz. Diğer opsiyonlara yöneleceğiz."