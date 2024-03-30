İtalyan futbolunun son dönemde yetiştirdiği en iyi orta sahalardan biri olarak gösterilen Sandro Tonali için zor günler devam ediyor.

Premier Lig’de sezonu ilk dört sıra içerisinde tamamlamak isteyen Newcastle United’ın teknik direktörü Eddie Howe, bir süre önce bahis oynadığı gerekçesiyle takımdan uzak kalan Sandro Tonali’ye yönelik farklı bahis suçlamalarının ortaya çıkmasının ardından oyuncusuna sahip çıktı. İtalyan yıldız için sağduyu çağrısında bulunan Howe, taraftarlardan Tonali’ye destek olmalarını istedi.

Bahis oynadığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 10 aylık men cezası alan Tonali’nin farklı cezalar da alabileceği öğrenilirken, Howe oyuncusunun yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Howe ne söyledi?

Tonali’nin yaşananlardan dolayı büyük bir acı çektiğini belirten Howe, “Bu süreçte acı çekti, yardım istedi, çok dürüst davrandı, bir sorunu olduğunu kabul etti. Bence kariyerine bu süreçten büyük dersler çıkartarak devam edecek. Yaşadığı sorunlarla başa çıkmak için İtalya ve İngiltere'de düzenli toplantılar yapıyor” dedi.

Tonali’nin bir bahis bağımlısı olduğunu ifade eden Howe, “Tonali bir bahis bağımlısı ve İtalya’dan İngiltere’ye geldiğinde de bu hastalığı devam etti. İnsanlar olaya bu şekilde bakmalı. Onu cezalandırmaktansa tedavisine yardımcı olmaya odaklanmalıyız. Tüm oyuncularımızı korumamız gerekiyor. Bu sadece Tonali’nin sorunu değil ve tüm toplumu ilgilendiriyor” ifadelerini kullandı.