Newcastle United taraftarları, Sean Steur'ün takımda bu kadar az süre almasını anlamıyor. Teknik direktör Matthias Jaissle'nin eski Ajax oyuncusu yerine Nico González'i tercih etmesi taraftarları rahatsız ediyor.

Steur, 19 Eylül'de 2-1 kazanılan Hull City maçına ilk 11'de başladı. Orta saha oyuncusu o karşılaşmadan sonra yalnızca maçların son bölümünde oyuna girdi. Bazı maçlarda ise 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.

Yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Steur, perşembe günü EFL Cup dördüncü turunda Everton'a karşı alınan 3-1'lik yenilgide de maça yedek başladı. Jaissle, Steur'ü ancak takım 3-0 gerideyken, 81. dakikada oyuna aldı. Dan Burn kısa süre sonra Newcastle'ın golünü attı ancak bu gol kupadan elenmeyi önlemek için çok geç geldi.

Newcastle World'e göre deplasmana giden Newcastle taraftarlarının Steur'ün oyuna girişine verdiği tepki dikkat çekiciydi. "Neredeyse 8 bin deplasman taraftarından gecenin en yüksek tezahüratı, belki de Burn'ün son dakikalardaki teselli golünde değil, birkaç dakika önce Steur sahaya girdiğinde yükseldi. Ancak koşullar düşünüldüğünde, takım 3-0 gerideydi ve maç fiilen bitmişti, bu tezahüratta büyük ölçüde alaycılık vardı."

Jaissle daha önce González'i tercih ettiğini belirtmişti. Bu nedenle Steur oyuna sonradan girmekle yetiniyor. Newcastle, pazartesi günü bu kez Premier Lig'de yeniden Everton'la karşılaşacak. Eski Ajax oyuncusunun yine yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Perşembe akşamı son düdüğün ardından deplasman tribününden yoğun yuhalama sesleri yükseldi. Son dört deplasman maçında tam 11 gol yiyen Newcastle, savunmada oldukça kırılgan görünüyor.

Steur, geçen yaz Ajax'tan Newcastle'a transfer oldu. İngiliz kulübü, Hollandalı oyuncu için 23,5 milyon euro ödedi. Çeşitli bonuslarla toplam tutar 27 milyon euroya ulaşabilir.