Newcastle United, Suudi sermayesiyle ilk transferini La Liga'dan yapacak

Kulübün el değiştirmesiyle müthiş bir servete kavuşan Newcastle United'ın Ocak ayındaki ara transfer döneminde yapacağı hamleler merakla bekleniyor.

Telegraph'ın haberine göre; Premier Lig'de düşme hattından kurtulmaya çalışan Newcastle ilk imzayı Atletico Madrid forması giyen Kieran Trippier'e attıracak.

Kulüp içinden kaynaklara dayandırılan haberde, Tripper transferinin gelecek hafta tamamlanacağı bilgisi yer aldı.

Serbest kalma bedeli 37 milyon euro

Trippier'in sözleşmesinde 37 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktı. Ancak Newcastle United'ın önümüzdeki yaz serbest kalacak olan Trippier için bu miktarı ödeme ihtimali hayli düşük.

31 yaşındaki oyuncu 2019 yılında Tottenham'dan Atletico Madrid'e 22 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Bu sezon La Liga'da 14, Şampiyonlar Ligi'nde üç maça çıkan İngiliz sağ bek henüz asist yapamadı. Trippier geçen sezon ligde çıktığı 28 maçta altı asist üretmişti.

Newcastle çifte standarttan şikayetçi

Newcastle yöneticileri, transfer için görüştükleri takımların kendilerine farklı, diğer kulüplere farklı fiyat sunmasından rahatsız.

Transfer komitesinin bu durumu bertaraf etmek için bulduğu çözüm ise, oluşturdukları oyuncu listesini olabildiğince geniş tutmak.

Newcastle her mevki için çok sayıda alternatif transfer hedefi belirleyerek kulüplerin pazarlıktaki inadını kırmayı amaçlıyor.

Öncelik savunma

Bu sezon ligde kalesinde 42 gol gören Newcastle, Norwich ile birlikte Premier Lig'in en fazla gol yiyen takımı.

Newcastle'ın transferdeki önceliği savunmayı güçlendirmek. Fakat golcü oyuncu Callum Wilson'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle Mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle hücum hattına da takviye gerekebilir.

Newcastle'ın ilgilendiği isimler arasında Bournemouth'un stoperi Lloyd Kelly ve Lille forması giyen savunma oyuncusu Sven Botman var. Tottenham'dan Joe Rodon'ın kiralanması da seçenekler arasında.

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