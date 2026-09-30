Newcastle United, Steur ve Botman’ın ardından bir Hollandalıyı daha kadrosuna katmak istiyor

Teun Koopmeiners'in bu kış Juventus'tan ayrılabileceği, geçen pazartesi La Gazzetta dello Sport'ta duyurulmuştu. Şimdi pembe spor gazetesi, başta Newcastle United olmak üzere bazı kulüplerin transfere sıcak baktığını aktarıyor.

Juventus, iki yıl önce Koopmeiners'i Atalanta'dan kadrosuna katmak için yaklaşık 60 milyon euro ödedi. Castricumlu sol ayaklı orta saha oyuncusu, 2029 yılının ortasına kadar sözleşme imzaladı. Ancak Koopmeiners, Torino'da kendisinden beklenen yüksek performansı sergileyemedi. Bu nedenle Juventus tarafından kış transfer listesine konuldu.

Juventus, yine de Koopmeiners'ten en az 25 milyon euro gelir elde etmeyi umuyor. Hollanda Milli Takımı'nda 32 kez forma giyen oyuncu, formsuz dönemine rağmen çeşitli yabancı kulüpler nezdinde hâlâ değer görüyor.

Bunlardan biri de, kadrosunda halihazırda Sean Steur ve Sven Botman olmak üzere iki Hollandalı bulunan Newcastle United. Everton, Galatasaray ve Monaco da durumu yakından takip ediyor.

Eğer kısa vadede uygun bir teklif gelmezse, Juventus satın alma opsiyonunun cazip olması şartıyla Koopmeiners'i önce kiralamaya da hazır.

Koopmeiners şu ana kadar Juventus formasıyla 95 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sekiz gol ve beş asist üretti.