Newcastle United, Şeyh Khaled tarafından satın alınıyor

Mike Ashley, sahibi olduğu Newcastle United’ı Arap milyarder Şeyh Khaled bin Zayed Al Nehayan’a satmak üzere...

Arap milyarder Şeyh Khaled bin Zayed Al Nehayan, ’ı satın almak için İngiliz kulübün sahibi Mike Ashley ile anlaştığını açıkladı.

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Bin Zayed Group genel müdürü Midhat Kidwai, şirket adına yayınladığı bildiride “Bugün medyada çıkan sayısız habere cevap vermek istiyoruz. Mike Ashley ve ekibi ile Newcastle United kulübünü satın almak adına görüşmeler yaptığımızı kabul ediyoruz. Güçlü tarihi, geleneği ve taraftarı bulunan bu kulübü yeniden yapılandırma fırsatı bulduğumuz için onur duyuyoruz. Bize sunulan şartları kabul ettik. Görüşmelerin en kısa zamanda sonuçlanması için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Newcastle United yetkilileri de Sky Sports’a yaptığı açıklamada, yayınlanan bildirinin doğru olduğunu onayladı.

Mike Ashley, 12 yıl önce satın aldığı kulüp için 350 milyon pound ücret talep etti.

Newcastle United’ın yeni sahibi olması beklenen Şeyh Khaled, ’nin sahibi olan Şeyh Mansour’un da kuzeni.

İngiliz ekip, 2018-2019 sezonunda Premier Lig’i 13. sırada tamamladı.