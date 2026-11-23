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Dies Janse, Newcastle United'ın transfer listesinde yer alıyor. Chronicle Live pazartesi günü bu bilgiyi verdi. Premier Lig kulübünün gözlemcileri, Ajax'ın savunmacısını birçok kez izledi.

Janse, uzun vadeli bir transfer hedefi olarak görülüyor. 20 yaşındaki, 1,96 metre boyundaki savunmacı gelecekte Sven Botman ya da Dan Burn'ün yerini alabilir.

Ajax, Janse'nin Johan Cruijff ArenA'dan kolayca ayrılmasını istemiyor. Zeelandlı genç savunmacı bu nedenle eylül ayında sözleşmesini 2030 yazına kadar uzattı.

Janse, deneyim kazanması için geçen sezon FC Groningen'e kiralandı. Amsterdam'a döndükten sonra Míchel Sánchez ona düzenli olarak süre veriyor.

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“Ajax formasıyla henüz 15 maça çıkan Janse'nin dikkat çekmesi şaşırtıcı değil. Nitekim Hollanda devinin A takımında Daley Blind ve Youri Baas için ciddi bir rakip”, diye değerlendirdi söz konusu İngiliz gazetesi.

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Het Parool'un Ajax muhabiri Daan Sutorius, Chronicle Live'a Janse hakkında konuştu: “Botman'ın ayrılığı Amsterdam'da ağır bir ders olarak görülüyor. O dönemde yoğun bir rekabet olsa da Ajax onun gitmesine fazla kolay izin verdi. Ama Ajax bundan ders çıkardı.”

Sutorius, “Şu anda Ajax'ta yine sol ayaklı bir stoper olan Dies Janse için benzer bir durum söz konusu. Aynı profile sahip ve burada da yoğun bir rekabet var. Ancak Ajax, Daley Blind ve Youri Baas ile olan rekabete rağmen onu elinde tutmaya kararlı”, diye açıkladı.

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İngiliz gazeteye göre Newcastle, Janse'nin yanı sıra Aaron Bouwman'ın performansını da takip ediyor. The Magpies, geçen yaz Sean Steur'u Ajax'tan 23 milyon euronun üzerinde bir bedelle transfer etti.

Newcastle taraftarlarının çoğu ise teknik direktör Matthias Jaissle'nin Steur'u her zaman oynatmamasından memnun değil. Orta saha oyuncusu, cumartesi günü Arsenal ile 2-2 biten maçta devre arasında oyundan alındı. Bu karar birçok taraftarı rahatsız etti.