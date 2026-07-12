Newcastle United, Sean Steur için acilen çok güçlü bir rakip transfer etmek istiyor

Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, Newcastle United, Dünya Kupası’nın yıldızı Johan Manzambi’yi kadrosuna katmak için hızla ilerliyor. SC Freiburg ile bir anlaşmaya varıldı; top artık oyuncuda.

Manzambi, 2030 ortasına kadar Freiburg ile sözleşmeli ve kulüp, yüksek ancak henüz açıklanmayan bir transfer ücreti elde edecek. Newcastle'da, 115 milyon euro gibi muazzam bir bedelle Tottenham Hotspur'a transfer olan Sandro Tonali'nin yerini alması bekleniyor.

Romano’ya göre, her iki kulüp de Manzambi’nin transferi konusunda anlaşmaya varmış durumda, ancak ayrıntılar henüz açıklanmadı. Newcastle şu anda oyuncunun menajer ekibiyle görüşüyor; oyuncunun da transfer için yeşil ışık yakması gerekiyor. Şu an için kişisel şartların sorun teşkil etmeyeceği görülüyor.

Manzambi, bu yaz İsviçre milli takımıyla Dünya Kupası’nda büyük ses getirdi; turnuvada üç gol attı ve iki asist yaptı. Böylece Avrupa’nın en iyi kulüplerinin dikkatini daha da üzerine çekti.

Arjantin’e karşı kaybedilen çeyrek final maçı da dahil olmak üzere son iki maçta, hücumcu orta saha oyuncusu maalesef dizindeki ezilme nedeniyle forma giyemedi.

Manzambi’nin yakında takıma katılması, Sean Steur’un yeni kulübündeki durumunu daha da zorlaştıracak gibi görünüyor. Orta saha oyuncusu, bu hafta başında Ajax’tan 27 milyon euroya transfer edildi, ancak İngiltere’de gerçekte ne kadar şans bulacağı belirsiz.

Oysa Steur’un Ajax’tan ayrılmasının başlıca nedeni, sahada süre alabileceğine dair belirsizlikti. Amsterdam ekibi Jorthy Mokio ile de sözleşmesini uzattığı için, Steur’a ilk on birde sabit bir yer garanti edilememişti.