Newcastle United, Papiss Cisse'yi yeniden transfer etmek istiyor

Alanyaspor'da fırtına gibi esen Papiss Cisse için ocak ayında eski kulübü Newcastle United devreye girebilir.

Premier Lig takımlarından , 'da oldukça başarılı bir performans sergileyen eski oyuncusu Papiss Cisse'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Sporx' te yer alan habere göre; Cisse'yi bir süredir takip eden Newcastle, ocak ayında Alanyaspor yönetimiyle pazarlık masasına oturacak.

Haberde Newcastle'ın 34 yaşındaki forvet için 3.5 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı belirtildi.

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Süper Lig'de geride kalan 9 haftanın ardından lider durumda bulunan Alanyaspor'da attığı 9 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Cisse'yi ise Alanyaspor kolay kolay bırakmayı düşünmüyor. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Cisse için sezon başında birçok teklif geldi; ancak bunları geri çevirdik" ifadesini kullanmıştı.