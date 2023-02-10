İngiliz menajer, enkaz altında kalan eski öğrencisinin durumundan endişeli...

Newcastle United'ın teknik direktörü Eddie Howe, Kahramanmaraş merkezli olan ve Türkiye'deki 10 ilimizi büyük bir yıkıma uğratan deprem felaketinde Hatay'da enkaz altında olan Atsu'yla ilgili konuştu.

Christian Atsu'nun henüz bulunamaması nedeniyle endişe içinde olduğunu söyleyen Howe, tek düşüncesinin şu anda Atsu ve ailesi olduğunu belirtti.

Ne söylendi?

Christian Atsu'yla ilgili güzel haberler beklediğini vurgulayan Eddie Howe, "Gerçekten çok endişeliyim. Onunla çalışmak benim için zevkti. Tüm düşüncem Atsu ve ailesiyle.

"Çok karışık bir durum var, çünkü farklı haberler geliyor. Ailesinin nasıl hissettiğini tahmin bile edemiyorum.

"Onun için en iyisini diliyorum ve umarım güzel bir haber alırız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi ne dedi?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği ile dün düzenledikleri toplantının ardından Christian Atsu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Bugün kulüp başkanımız Aydın Bey ile uzun bir görüşme yaptık. Sadece Atsu değil, yardımcı antrenörleri de var enkaz altında.

"Siyahi bir kişinin enkazdan kurtarıldığını söyledi, ancak Atsu olup olmadığını bilmediğini söyledi.

"Araştırıyoruz, şu ana kadar bir haber alamadık. Gana Büyükelçiliği de sık sık arıyormuş. Cevap da veremiyorum diyor.

"Acaba çıkartıldı, herhangi bir hastaneye mi gönderildi belli değil. Yoksa hala çıkartılmadı mı? Orada bir netlik yok. İnşallah çıkartılan kişilerin içindedir. Temennimiz bu yönde."