Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alındıktan sonra Premier Lig'in en zengin takımlarından birine dönüşen Newcastle United ara transfer dönemindeki üçüncü transferini duyurdu.

İngiliz ekibi Ligue ekiplerinden Lyon'da sergilediği futbolla göz dolduran Brezilyalı Bruno Guimaraes ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tokyo 2020'de Brezilya Milli Takımı ile altın madalyayı kazanan Guimaraes'ın transferinin 40 milyon euro karşılığında gerçekleştiği açıklandı. Guimaraes böylece Newcastle United'ın Eddie Howe yönetiminde gerçekleştirdiği üçüncü önemli transfer oldu.

Guimaraes aynı zamanda kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçti.

Ne söylendi?

Orta saha oyuncusunun transferini kulübün resmi internet sitesine değerlendiren Howe heyecan verici bir yeteneği kadrolarına kattıklarını belirtti:

"Bruno son derece heyecan verici bir yetenek ve öncelikli transfer hedeflerimizden biriydi. Bu yüzden aramıza katıldığı için çok mutluyum.

"Fransa'da oynadığı dönemde ligin en öne çıkan oyuncularından biriydi ve Brezilya Milli Takımı'nın da değerli bir parçası.

"Hepimiz bize katacakları için sabırsızlanıyoruz."

Ara transfer döneminde daha önce Atletico Madrid'den Kieran Trippier ve Burnley'den Chris Wood'u kadrosuna katan Newcastle'da takviyelerin Ocak ayı boyunca sürmesi bekleniyor.

Ligde 15 puanla 18. sırada yer alan ve düşme hattında bulunan Newcastle 8 Şubat'ta sahasında Everton ile karşı karşıya gelecek.

Daha fazla okuma