Newcastle United - Liverpool biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Newcastle ile Liverpool arasındaki maç, her Premier League sezonunun en çok beklenen karşılaşmalarından biri olmayı her zaman sürdürür ve hem iki kulübün taraftarları hem de tarafsız futbolseverler adına sevindirici şekilde, takımlar 23 Ağustos Pazar günü sezonun açılış haftasında St James' Park'ta karşı karşıya gelecek. Bugün yerinizi ayırtma fırsatını kaçırmayın.

Merakı artıran bir diğer unsur ise, Eddie Howe'un kısa süre önceki şok ayrılığı ve Arne Slot'un mayıs ayında görevden alınmasının ardından Newcastle ile Liverpool'un yeni teknik direktörlerle yola devam edecek olması.

Oyuncu cephesinde ise iki takım da Mo Salah ve Anthony Gordon gibi tanınmış isimlerin hizmetlerinden mahrum kaldı; Bazoumana Touré (Newcastle) ve Jérémy Jacquet (Liverpool) dahil çok sayıda genç transfer kadroya katıldı.

Her iki takım da yeni sezona olumlu bir başlangıç yapmayı isterken, bu karşılaşma bir kez daha unutulmaz bir randevu olmaya aday. GOAL, Newcastle United ile Liverpool arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar oldukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Newcastle United - Liverpool Premier League maçı ne zaman?

Newcastle United - Liverpool maçının, 23 Ağustos Pazar günü Newcastle'daki St James' Park'ta BST ile 16.30'da başlaması planlanıyor.

Premier Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 11:30 St James' Park

Newcastle United - Liverpool Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları aracılığıyla yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını koruyor veya kullanmayacakları maçları kulübe iade ediyor.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırıyor.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri satış fiyatı üzerinden satın alabiliyor.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmıyor.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Newcastle United - Liverpool Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösteriyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu; Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırıyor (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya giriyor ve en yüksek liste fiyatlarına sahip oluyor.

Koltuk konumu: Orta alan uzun tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Resmi üyelik gerekiyor: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatı üzerinden satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatları ve erişilebilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, bunlar dünya sporunda ulaşılması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca maksimum sadakat puanına sahip en üst seviye kombine sahiplerine satılıyor; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmüyor.

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