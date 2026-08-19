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Premier Lig
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St James' Park
team-logoLiverpool
Book Newcastle United vs Liverpool Tickets

Çeviri:

Newcastle United - Liverpool biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Newcastle United
Liverpool

Premier Lig'in açılış hafta sonunun öne çıkan karşılaşmalarından biri için bilet rezervasyonu hakkında bilmeniz gereken her şey

Newcastle ile Liverpool arasındaki maç, her Premier League sezonunun en çok beklenen eşleşmelerinden biri olmayı sürdürüyor. Üstelik her iki kulübün taraftarları ve tarafsız futbolseverler için sevindirici şekilde, takımlar 23 Ağustos Pazar günü fikstürün açılış haftasında St James' Park'ta karşı karşıya gelecek. Bugünden yerinizi ayırtma fırsatını kaçırmayın.

Heyecanı artıran bir diğer unsur da Newcastle ve Liverpool'un teknik direktör değişikliğine gitmiş olması. Eddie Howe'un kısa süre önceki şaşırtıcı ayrılığının ardından ve Arne Slot'un mayıs ayında görevden alınması sonrası iki takım da yeni menajerleriyle sahaya çıkacak.

Oyuncu cephesinde ise iki ekip de Mo Salah ve Anthony Gordon gibi tanınmış isimlerden yoksun kalırken, Bazoumana Touré (Newcastle) ve Jérémy Jacquet (Liverpool) dahil olmak üzere çok sayıda genç transfer kadroya katıldı.

Her iki takım da yeni sezona olumlu bir başlangıç yapmak isterken, bu karşılaşma bir kez daha unutulmaz bir eşleşmeye aday görünüyor. GOAL, Newcastle United ile Liverpool arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, sizin için derledi.

Newcastle United - Liverpool Premier League maçı ne zaman?

Newcastle United ile Liverpool arasındaki karşılaşma, 23 Ağustos Pazar günü Newcastle'daki St James' Park'ta BST ile 16.30'da başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 1
St James' Park

Newcastle United - Liverpool Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bu süreçler, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yürütülüyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden satış için kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı. Buna Red Memberships, One Hotspur ve Official Membership gibi üyelikler örnek gösterilebilir. Üyeler, maça haftalar kala belirlenen başvuru süresi içinde çekilişe katılmak için kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Üye olmayan genel izleyici kitlesine açık satış, Premier League maçlarında neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Newcastle United - Liverpool Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League maçının bilet fiyatı, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösteriyor:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Genç kategorisi genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altını kapsasa da, indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır. Buna Kategori A, B veya C örnek verilebilir. İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan yüksek profilli maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahiptir.
  • Koltuk konumu: Orta bölümde, uzun tribünlerde ve alt katlarda bulunan koltuklar daha yüksek fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyatla ev sahibi takım bileti satın alabilmek için, neredeyse tüm Premier League kulüpleri her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik durumu

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını da doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki en zor ulaşılabilen biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine çıkmaz.

Form durumu

NEW

NEW - Form

BRC
K4-1
VAL
K1-2
EVE
K3-1
B04
K1-2
STR
K1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5
LIV

LIV - Form

WRE
K1-0
LEE
K2-4
ASM
K2-3
COM
B0-0
COM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmalardaki tablo

Kafa Kafaya

Newcastle UnitedÇizimLiverpool
1
1
3
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
MS
Premier Lig
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
MS
Lig Kupası
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
MS
Premier Lig
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
MS
8Attığı Gol13
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Takım haberleri ve kadrolar

Newcastle United vs Liverpool Muhtemel kadrolar

Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Diziliş
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Teknik direktör

  • M. Jaissle

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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