Newcastle ile Liverpool arasındaki maç, her Premier League sezonunun en çok beklenen eşleşmelerinden biri olmayı sürdürüyor. Üstelik her iki kulübün taraftarları ve tarafsız futbolseverler için sevindirici şekilde, takımlar 23 Ağustos Pazar günü fikstürün açılış haftasında St James' Park'ta karşı karşıya gelecek. Bugünden yerinizi ayırtma fırsatını kaçırmayın.

Heyecanı artıran bir diğer unsur da Newcastle ve Liverpool'un teknik direktör değişikliğine gitmiş olması. Eddie Howe'un kısa süre önceki şaşırtıcı ayrılığının ardından ve Arne Slot'un mayıs ayında görevden alınması sonrası iki takım da yeni menajerleriyle sahaya çıkacak.

Oyuncu cephesinde ise iki ekip de Mo Salah ve Anthony Gordon gibi tanınmış isimlerden yoksun kalırken, Bazoumana Touré (Newcastle) ve Jérémy Jacquet (Liverpool) dahil olmak üzere çok sayıda genç transfer kadroya katıldı.

Her iki takım da yeni sezona olumlu bir başlangıç yapmak isterken, bu karşılaşma bir kez daha unutulmaz bir eşleşmeye aday görünüyor. GOAL, Newcastle United ile Liverpool arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, sizin için derledi.

Newcastle United - Liverpool Premier League maçı ne zaman?

Newcastle United ile Liverpool arasındaki karşılaşma, 23 Ağustos Pazar günü Newcastle'daki St James' Park'ta BST ile 16.30'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 1 23 Ağu 2026 - 11:30 St James' Park

Newcastle United - Liverpool Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bu süreçler, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yürütülüyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden satış için kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı. Buna Red Memberships, One Hotspur ve Official Membership gibi üyelikler örnek gösterilebilir. Üyeler, maça haftalar kala belirlenen başvuru süresi içinde çekilişe katılmak için kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel izleyici kitlesine açık satış, Premier League maçlarında neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Newcastle United - Liverpool Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League maçının bilet fiyatı, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösteriyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; yetişkin, genç, öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Genç kategorisi genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altını kapsasa da, indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır. Buna Kategori A, B veya C örnek verilebilir. İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan yüksek profilli maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahiptir.

Koltuk konumu: Orta bölümde, uzun tribünlerde ve alt katlarda bulunan koltuklar daha yüksek fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyatla ev sahibi takım bileti satın alabilmek için, neredeyse tüm Premier League kulüpleri her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik durumu

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını da doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki en zor ulaşılabilen biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine çıkmaz.

Form durumu

Son karşılaşmalardaki tablo

Takım haberleri ve kadrolar