Newcastle United kaptanı Dan Burn, St James’ Park’ta Everton’a az farkla yenilmelerinin ardından takımının son dönemdeki formunu sert sözlerle değerlendirdi. Deneyimli savunmacı, Newcastle United’ın Matthias Jaissle yönetiminde istikrar yakalamakta zorlanmayı sürdürdüğünü belirtirken hem savunmada hem hücumda kararlılık eksikliğine dikkat çekti.

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Savunma hataları Newcastle'ın peşini bırakmıyor

Newcastle, kısa süreli bir konsantrasyon kaybının bedelini ödedi. Bu hata Everton'ın hayal kırıklığı yaşayan St James' Park seyircisi önünde üç puanı almasını sağladı. Belirleyici gol, Lukas Hornicek'in sezonun en büyük kaleci hatalarından biri olmaya aday bir pozisyonda sıradan bir şutu kontrol edememesiyle geldi. Thierno Barry boş kaleye topu gönderirken Newcastle, son beş maçındaki dördüncü yenilgisini aldı. Burn, takımın temel savunma pozisyonlarını yönetememesinin son haftalarda ilerlemelerini engelleyen, tekrarlanan bir sorun olduğunu söyledi.

Burn, BBC Radio Newcastle'a şunları söyledi: “Sinir bozucu ve hayal kırıklığı yaratan bir durumdu. Özellikle son üç veya dört yılda gördüklerimizden sonra, Newcastle United'dan beklediğimiz performans bu değildi. Maçlar hâlâ küçük farklarla belirleniyor. İyi savunamadığımız, hızlı kullanılan bir serbest vuruş yüzünden cezalandırıldık. Son birkaç haftadır anlattığım durumun benzeri: Hücumda bitiricilikten yoksunuz ve kendi ceza sahamızda yeterince iyi savunma yapmıyoruz. Bu seviyede bunları iyi yapmazsanız bedelini ödersiniz.”

St James' Park'ta özgüven krizi

Burn, taktiksel ve bireysel hataların ötesinde, özgüven eksikliğinin kadroya yayılmaya başladığını kabul etti. Savunmacı, takımın maçın gidişatını değiştirme fırsatları bulduğunda tereddüt ettiğini, bunun da maçların son bölümlerinde telaşlı ve sonuçsuz bir oyuna yol açtığını belirtti. Bu psikolojik engel, rakipler kadar büyük bir sorun hâline geliyor.

Kaptan şöyle açıkladı: “Muhtemelen biraz özgüven eksikliği de yaşıyoruz, bunu hissedebiliyorsunuz. Sonlara doğru gol bulmaya çalışırken özgüven ve kararlılık eksikliği yaşadığımızı hissettim. Birinin kilit pası vermesine ya da şut çekmesine ihtiyacımız vardı ama biraz aceleci davrandık.”

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Olumsuz atmosferle baş etmek

Tyneside'daki hava belirgin biçimde değişti; hem devre arasında hem de maçın bitiş düdüğünde statta yuhalamalar yükseldi. Hayatı boyunca Newcastle taraftarı olan Burn, taraftarların neden üzgün olduğunu anladığını söyledi ancak olumsuz atmosferin oyuncuların performans göstermesini zorlaştırdığını kabul etti. Newcastle taraftarlarının coşkusunu daha iyi performanslarla yeniden alevlendirme sorumluluğunun kadroda olduğunu vurguladı.

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Burn sözlerini şöyle sürdürdü: “Taraftarların devre arasında ve maç sonunda yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum. Yine de böyle bir durumda St James' Park'ta oynamanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Tribünlerdeki gerginliği hissediyorsunuz ve bu sahaya yansıyor. Onlara sevinecek bir şey vermeliyiz, dolayısıyla hayal kırıklıklarını tamamen anlıyorum. Ben de bir taraftar olarak aynı durumda bulundum ama bu, işimizi kolaylaştırmadı.”

Burn'den Newcastle'a birlik çağrısı

Teknik direktör Matthias Jaissle ve kadro üzerindeki baskı artsa da Burn, sezonun gidişatını değiştirmek için kulübün birlik içinde kalması gerektiğinde ısrarcı. Kulübü temsil etmenin getirdiği baskının mevcut oyuncu grubuna ağır geldiği görüşünü reddeden Burn, herkes bir arada kalırsa perde arkasındaki sıkı çalışmanın sonunda sahada daha iyi sonuçlara dönüşeceğini savundu.

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Burn, “Evet, şu anda sadece birlik ve istikrar çağrısında bulunuyorum. Bence ihtiyacımız olan bu. Paniğe kapılma zamanı değil; birlikte olduğumuzda her zaman en iyi hâlimizdeyiz. Her şeyden önce tribünlere sevinecek bir şey vermeliyiz ama hepimiz biliyoruz ki biz ivmeyle oynayan bir takımız. Taraftarlar arkamızda olduğunda bizi ileri taşıdıklarını hissediyoruz,” dedi.