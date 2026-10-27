Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez, takımının bu kasım ayında İsveç ve Romanya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için 26 kişilik kadrosunu resmen açıkladı. Newcastle United savunmacısı Amar Dedic'in kadroya dönüşü dikkat çekiyor. Dedic'in Bosna Hersek'in savunma hattında kilit rol oynaması bekleniyor.

Reklam

Dedic savunmaya büyük güç katıyor

Dedic'in kadroya alınması, sağlık durumuyla ilgili bir süredir devam eden belirsizliğin ardından büyük önem taşıyor. Bek oyuncusu, tekrarlayan arka adale sorunu nedeniyle daha önce eylül ve ekim aylarındaki millî maç aralarını kaçırmış, bu durum kulübü ile millî takım arasında gerginliğe yol açmıştı. Endişeler, sezonun önceki bölümünde Leeds United'a karşı oynanan Premier League maçında sorunun yeniden ağırlaşması ve Dedic'in uzun süre sahalardan uzak kalmasıyla doruğa çıkmıştı.

Dedic'in Atalanta'dan Sead Kolasinac ile birlikte kadroya dönmesi, Barbarez'e savunmada deneyimli seçenekler sunuyor. Teknik ekip, İsveç'in hücum tehditlerini durdurabilecek sağlam bir savunma hattı kurmaya çalışırken Leeds United'ın genç oyuncusu Tarik Muharemovic ve Schalke'den Nikola Katic de savunma seçenekleri arasında yer alıyor. 26 kişilik kadroya 10 savunmacının çağrılmasıyla ilk 11'deki yerler için rekabet yoğunluğunu koruyor.

Barbarez, kasım maçlarında istikrara öncelik veriyor

Barbarez, kendini kanıtlamış yıldızlarla yükselen yetenekleri bir araya getirdi. Bosna Hersek, 14 Kasım'da İsveç ile karşılaşmak üzere Solna'ya gidecek, üç gün sonra ise Zenica'da Romanya'yı ağırlayacak. Millî takım teknik direktörü, bu iki maçta son millî maç dönemlerinde yakalanan ivmeyi korumaya odaklanıyor. Barbarez, takımının gidişatına büyük güven duyduğunu ifade ederek son dört karşılaşmanın taktiksel gelişimi ve mental dayanıklılığı ortaya koyduğunu belirtti.

“Önceki dört maç, memnuniyet duymamız için bize pek çok neden verdi. Kendine inanan, mücadele eden ve sahada ne istediğini bilen bir takım gördük,” diyen Barbarez, NFSBiH'e şunları söyledi: “Yolculuğumuz devam ediyor ancak gözümüzü ayırmadığımız hedefimizi unutmuyoruz. Bu hedef, Avrupa Şampiyonası elemeleri kurasında mümkün olan en iyi konumu elde etmek. Nihai hedefimiz de yaklaşan büyük turnuvaya katılmak.”

Reklam Reklam

“Enerjimiz ve yaklaşımımız hiçbir zaman tartışma konusu olmadı; birlikte olduğumuzdan beri en büyük güçlü yönlerimizden biri buydu. Bunlar şimdiye kadarki seviyesinde kalırsa önümüzdeki maçları lehimize sonuçlandırma, yani kazanma şansımız çok yüksek.”

Related Topics

Orta sahada istikrar ve Juventus'un genç yeteneği

Barbarez, orta sahada Genk'ten Benjamin Tahirovic ve BSC Young Boys'tan Armin Gigovic'in güvenilirliğine bel bağladı. Torino'da kısa süre önce yaşadığı kalça sorununa ilişkin endişenin yersiz olduğu anlaşılan Juventus'un genç yeteneği Kerim Alajbegovic de kadroya güç katıyor. Bu teknik oyuncuların kadroya alınması, Bosna Hersek'in tarihsel olarak baskı altında başarılı olduğu Zenica'da topa sahip olarak oyunu kontrol etme isteğine işaret ediyor.

Orta saha grubunu Ivan Sunjic ve PSV Eindhoven'dan Esmir Bajraktarevic tamamlıyor. Bu oyuncular savunma önündeki güvence ile yaratıcılığı bir araya getiriyor. Barbarez, nihai hedefin büyük bir turnuvaya katılmak olduğunu açıkça belirtti. Teknik direktör, bu orta saha grubunu Uluslar Ligi boyunca taktiksel planını sahaya yansıtmak için kilit önemde görüyor.

Reklam

Stuttgart'ın yıldızı Demirovic hücum hattına liderlik ediyor

İleri uçta, VfB Stuttgart'ın forveti Ermedin Demirovic takımın başlıca gol tehdidi olarak hücuma liderlik edecek. RB Salzburg'dan Haris Tabakovic ve Sint-Truiden'in forveti Samed Bazdar da kadroda yer alıyor. Böylece Bosna, farklı savunma düzenlerine karşı kullanabileceği çeşitli oyuncu profillerine sahip olacak. Jovo Lukic ve Matej Deket ise hücum hattına daha fazla seçenek katarak maçların son bölümünde daha doğrudan bir oyun gerekmesi hâlinde Barbarez'e taktiksel esneklik sağlıyor.

Kadronun kesinleşmesiyle birlikte gözler, takım İsveç'e gitmeden önce Saraybosna'da yapılacak kampa çevrildi. Bosna Hersek, rekabetçi performanslarını galibiyetlere dönüştürmesini sağlayacak bitiriciliği bulmaya çalışıyor.