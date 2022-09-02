Newcastle United'ın sahipleri, Anfield'da motosiklet kazasından kıl payı kurtuldu

Polis, kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığını doğruladı.

Newcastle United'ın sahipleri Amanda Staveley ve Mehrdad Ghodoussi, takımlarının Çarşamba gecesi Liverpool'a karşı oynayacağı maçtan önce Anfield dışında bir kazadan kıl payı kurtuldular.

Motosiklete binen iki adam, futbol taraftarlarının arasından süratle geçiyordu. Stanley Park'a çarpmadan önce birkaç kişiyi yaraladı. Polisin biri uyuşturucu satıcısı olduğundan şüphelenilen iki kişiyi tutukladığı bildirildi.

Ne söylendi?

Sportsmail'e konuşan Ghodoussi, "Motosiklet yanımızdan uçtu ve bize kolayca çarpabilirdi. Korkunç bir olaydı."

"Amanda oldukça sarsıldı ama stadyuma girdiğimizde sakinleşti.

"Neyse ki, ciddi yaralanmalardan kaçınılmış gibi görünüyor. Ama çok daha kötü olabilirdi, motosiklet doğrudan kalabalığın içine girdi."

Bir görgü tanığına göre, bir taraftar nefes almakta zorlanıyordu ve diğeri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığını doğruladı.

Görgü tanığı

Eski İngiliz savunma oyuncusu Danny Mills de kazaya tanık oldu ve olanlarla ilgili kendi deneyimini paylaştı.

Mills, "Medya akreditasyonumu almıştım ve Stanley Park'ın köşesindeki stadyuma doğru yürürken birdenbire bu saçma motosiklet sesini duydum" dedi.

"Polis, onları motosikletten indirmeden önce yolda birkaç kişiye çarptılar. Ama çok daha kötü olabilirdi.

"Çocuklar da dahil olmak üzere taraftarlara dolu bir alandı. Belli bir hızla gidiyorlardı ve gerçekten insanların güvenliğinden korkttuk."