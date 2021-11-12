PCP Capital Partners yöneticisi Amanda Staveley, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile birlikte Newcastle United'ın yeni hissedarlarından biri olmuştu.

Ayrıca, PIF'ın Serie A ekibi Inter'i de devralmak için görüşmelerde bulunuyordu.

Fakat Staveley, Serie A'nın karmaşık yapısı nedeniyle artık böyle bir girişimin gündemde olmadığını belirtti.

Neler söylendi?

The Telegraph'ta yer alana habere göre Staveley, Inter söylentilerini şöyle reddetti:

"Inter'le konuştuk; ancak sorun Serie A'nın yapısının bir karmaşadan ibaret olmasıydı."

"Kısa bir süre Bordeaux ile ilgilendik. Ancak artık Inter gündemimizde yer almıyor."

"Premier Lig'e büyük saygı duyuyorum. Bence dünyanın en ligindeyiz, bu ligin kollektif gücüne inanıyorum."

Newcastle'ın sezonu nasıl devam ediyor?

El değiştirdikten sonra Newcastle, Steve Bruce ile yollarını ayırıp göreve Eddie Howe'ı getirmişti.

Ancak Howe'ı bu sezon içerisinde zorlu bir görev bekliyor zira Newcastle, 11 maçta topladığı 5 puanla ligin 19. sırasında yer alıyor.

Newcastle, Howe döneminin ilk maçını 20 Kasım tarihinde Brentford ile oynayacak.