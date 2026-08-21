Bu sezon henüz futbolun katedrali olarak görülen St James' Park'a gitmediniz mi? O halde çok yakında mükemmel bir fırsatınız var; Newcastle United, 19 Eylül Cumartesi günü Premier League karşılaşmasında Hull City'yi ağırlayacak. Biletlerinizi bugün alın.

Newcastle taraftarları, yeni sezon daha yeni başlamış olmasına rağmen St James' Park'ta şimdiden aksiyon dolu bazı nefes kesen maçlara tanıklık etti. Newcastle, lige Liverpool karşısında 2-2'lik epik bir maçla başladı, ardından Carabao Cup'ta West Brom'u 3-2 yenerek siyah-beyazlı taraftarlarını mutlu şekilde evine gönderdi.

Newcastle, geçen sezon lige yeni yükselen Burnley ve Leeds'e karşı sahasında sırasıyla 2-1 ve 4-3 kazandı. Yaz aylarında teknik direktörlük görevini devralan Matthias Jaissle, Newcastle United'ın Premier League'in yeni ekiplerinden Hull City karşısında bu galibiyet formunu sürdürmesini umacak.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere Newcastle United - Hull City maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Newcastle United - Hull City Premier League maçı ne zaman?

Newcastle United - Hull City maçı, 19 Eylül Cumartesi günü St James' Park'ta (Newcastle) oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise BST ile 15.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 10:00 St James' Park

Newcastle United - Hull City Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemi aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Newcastle United - Hull City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin fiyatı; ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre geniş ölçüde değişiklik gösteriyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; yetişkin, genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), öğrenci ve kıdemli kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A kategorisine girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahiptir.

Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekli: Nominal fiyatla ev sahibi takım biletleri satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine ya da yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletlerinde zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını da doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel spordaki en zor bulunan biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına düşmez.

Form durumu

Son karşılaşmaların sonuçları

Takım haberleri ve kadrolar