Newcastle United, yaklaşan kış transfer dönemi öncesinde Feyenoord'un kanat oyuncusu Anis Hadj Moussa'yı kadrosuna katmak için altı kulüplü zorlu bir yarışla karşı karşıya. Yerel rakibi Sunderland ve Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion da 24 yaşındaki Cezayirli millî oyuncuyu takip ediyor. Feyenoord'u transfere ikna etmek için 35 milyon sterlinden fazla ödeme yapılması gerekecek.

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Avrupalı rakipler de kanat oyuncusu için yarışta

Haberi aktaran Chronicle Live'a göre Newcastle, Feyenoord'un 35 milyon sterlin civarındaki ilk temaslara olumlu yanıt vermemesinin ardından Moussa için Avrupa'dan ve İngiltere'den güçlü rakiplerle mücadele etmek zorunda. Yerel rakibi Sunderland ve Brighton'ın yanı sıra Borussia Dortmund, FC Porto ve Sporting CP de Hollanda ekibinin yıldız hücum oyuncusunu takip ediyor. Bu kadar çok kulübün ilgisi, Newcastle'ın uzun süredir beğendiği oyuncu için yeniden harekete geçmesi hâlinde işini zorlaştırıyor.

Newcastle yazınki fırsatı değerlendiremedi

Habere göre Newcastle, Anthony Gordon'ın Barcelona'ya transferiyle hareketlenen yoğun yaz transfer döneminde Moussa'yı aday listesine almıştı. Forveti sattıktan sonra kanatlardaki seçeneklerini artırmak isteyen kulübün transfer yetkilileri, Avrupa genelinde birçok hücum oyuncusunu değerlendirdi ve sonunda Hoffenheim'dan Bazoumana Toure'yi transfer etmek için 43 milyon sterlin harcadı.

Newcastle, Toure'yi kadrosuna katmadan önce Osasuna'nın kanat oyuncusu Victor Munoz'u transfer etmeye yaklaşmıştı ancak Liverpool son anda devreye girerek transferi elinden aldı. Kulüp yetkilileri Moussa'yı beğenirken Real Betis'in hücum oyuncusu Abde Ezzalzouli'yi de takip etti. Bu durum, St James' Park'taki karar vericilerin Cezayirli oyuncuyu fiyatı yükselmeden önce yaklaşık 33 milyon sterline transfer etme fırsatını kaçırıp kaçırmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Hollanda'daki golleri değerini artırdı

Moussa'nın yükselen değeri, doğrudan Rotterdam'da geçirdiği iki verimli sezondan kaynaklanıyor. Hücum bölgesindeki istikrarlı katkısı onu göz ardı edilmesi zor bir oyuncu hâline getirdi. Sağ kanat oyuncusu geçen sezon tüm kulvarlarda 14 gol ve yedi asist kaydederek Feyenoord'un başlıca hücum tehditlerinden biri oldu.

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Moussa hız kesmek bir yana, bu sezona gol yollarında daha da etkili başladı ve ilk 15 maçında sekiz kez fileleri havalandırdı. Chronicle Live'ın İngiltere ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden ciddi ilginin arttığını da belirtmesiyle birlikte Hollanda kulübü, sezon ortasında kanatlarını güçlendirmek isteyen rakip kulüpler karşısında pazarlıkta güçlü bir konumda bulunuyor.

Ocak ayında teklif yarışı kapıda

Newcastle, transfer dönemi ocakta yeniden açıldığında daha yüksek bir teklifle dönüp dönmeyeceğine yakında karar vermek zorunda. Aksi hâlde daha önce hedeflediği Moussa'yı rakiplerinden birine kaptırma riskiyle karşı karşıya kalacak. İngiltere'den ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden taliplerin de görüşmelere başlamaya hazır olması nedeniyle, sezon ortasında yapılacak herhangi bir teklifin Feyenoord'un direncini sınamak için kayda değer bir yatırım gerektirmesi bekleniyor. Bu arada Moussa'nın önümüzdeki haftalardaki performansı, istenen bonservis bedelinin sonunda ne kadar yükseleceğini belirleyecek.