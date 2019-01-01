Newcastle United - Brighton maçı hangi kanalda? Saat kaçta (21 Eylül 2019)

Premier Lig'de günün son maçında Newcastle United ile Brighton kozlarını paylaşacak.

Premier Lig'in altıncı haftasında ile karşı karşıya gelecek.

St. James' Park'ta oynanacak mücadele saat 19:30'da başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

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Newcastle United geride kalan beş haftada 4 puan toplayabildi. Steve Bruce'un öğrencileri bu sezonki tek galibiyetini 'ı deplasmanda 1-0 yenerek elde etti.

Brighton da geride kalan 5 haftada 5 puan toplayabildi. Grahm Potter'ın öğrencileri sezonun ilk maçında 'u deplasmanda 3-0 yenerek tek galibiyetlerini almışlardı.

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