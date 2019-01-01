Newcastle United - Brighton maçı hangi kanalda? Saat kaçta (21 Eylül 2019)
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Premier Lig'in altıncı haftasında Newcastle United ile Brighton karşı karşıya gelecek.
St. James' Park'ta oynanacak mücadele saat 19:30'da başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
Newcastle United geride kalan beş haftada 4 puan toplayabildi. Steve Bruce'un öğrencileri bu sezonki tek galibiyetini Tottenham'ı deplasmanda 1-0 yenerek elde etti.
Brighton da geride kalan 5 haftada 5 puan toplayabildi. Grahm Potter'ın öğrencileri sezonun ilk maçında Watford'u deplasmanda 3-0 yenerek tek galibiyetlerini almışlardı.
Opta notları
- Newcastle ile Brighton arasında oynanan dört Premier Lig maçında toplam dört gol atılırken; taraflar hiçbir maçta iki gole ulaşamadı.
- Newcastle ile oynadığı son 10 lig maçının sadece ikisini kaybeden Brighton (4G 4B), bu iki yenilgiyi de 2016/17 Championship sezonunda aldı.
- Evinde oynadığı son beş Premier Lig maçının sadece birini kazanabilen Newcastle (1B 3M), öncesinde beş galibiyetlik bir seri yakalamıştı.
- Brighton forveti Neal Maupay, forma giydiği son 11 lig maçında yedi gol kaydetti (2 x Brighton & 5 x Brentford) .
- Steve Bruce bu maçı kazanamazsa, Newcastle'ın başında iç sahada çıktığı ilk üç Premier Lig maçında galip gelemeyen ikinci menajer olacak (Steve McClaren ile birlikte).