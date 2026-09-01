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Yardımcı olanlar:

Newcastle United - Bournemouth Premier Lig maç önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Premier Lig
Newcastle United
AFC Bournemouth
A. Elanga
Y. Wissa
A. Scott

Cumartesi gününün erken saatlerdeki Premier League maçında Newcastle ile Bournemouth karşılaşmasının kapsamlı ön izlemesi. Taktikleri, takım haberlerini ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Premier Lig - Hafta 3
St James' Park

Newcastle United ile Bournemouth arasındaki maç 5 Eylül 2026'da EST 07.30 ve GMT 12.30'da başlayacak.

St James' Park, cumartesi gününün erken başlama saatindeki maçına ev sahipliği yapacak

Newcastle United, yenilgisiz başlangıcını korumak isterken cumartesi günü Bournemouth'u Kuzeydoğu'da ağırlıyor.

Etkileyici Newcastle United, Bournemouth'u gözüne kestirdi

Mattias Jaissle, Newcastle teknik direktörü olarak hayata iyi bir başlangıç yaptı. Açılış gününde Liverpool karşısında onları üç puandan sadece Dominik Szoboszlai'nin 90+9. dakikadaki muhteşem penaltısı mahrum bıraktı; geçen hafta sonu Londra'da Newcastle United'ın 2-0 kazandığı maçta ise Anthony Elanga'nın hızı Tottenham için sürekli bir tehdit oldu.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Galibiyeti olmayan Bournemouth, sonuçların gösterdiğinden daha iyi oynadı

Bournemouth, Premier League'deki şu ana kadarki iki maçında da uzatma dakikalarında gol yedi ve bu da yeni teknik direktör Marco Rose yönetimindeki sonuçların genel performanslarını mutlaka yansıtmadığını gösteriyor. Oyunlarının bazı bölümleri, Andoni Iraola döneminde sık sık olduğu gibi, dikkat çekti. Açılış gününde Man City'ye karşı oynadıkları ilk maçta karşılaşmanın büyük bölümünde öndeydiler, ancak sonunda geç gelen iki gole boyun eğdiler. James Tarkowski'nin Everton'a karşı son maçta 90+1. dakikada attığı yarım vole, onları üç puandan mahrum bıraktı. Yine de Rose paniğe kapılmayacaktır.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Takım haberleri ve öne çıkan istatistikler

  • Newcastle'da uzun süredir sakat olan Dan Burn ve Joelinton yok.
  • Bournemouth, en az ekim ayına kadar yıldız kanat oyuncusu Junior Kroupi'den yararlanamayacak.
  • Anthony Elanga, Alan Shearer'dan bu yana bir Premier League sezonunun ilk iki maçında da gol atan ilk Newcastle oyuncusu oldu. Shearer bunu 2003-04'te başarmıştı.
  • Bournemouth, yedi maçtır kalesini gole kapatamıyor.
  • Newcastle, Bournemouth'a karşı sahasındaki bir Premier League maçını en son Kasım 2019'da kazandı.

İzlenmesi gereken oyuncular

Yoane Wissa, geçen sezon Newcastle'daki ilk yılında zorlandı, ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti forveti şimdi biraz daha gerideki rolde parlıyor. Şu ana kadar bir golü ve bir asisti var; hızlı Elanga ile birlikte görev yapıyor. Orta sahanın merkezinde ise Nico Gonzalez'in enerjik performansları, Man City'den yüksek bonservisle transferinin ardından dikkat çekti.

Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images

Konuk ekip, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Scott'ın diğer Premier League ekiplerinden gelen geniş çaplı ilgiye rağmen hâlâ kulüpte olmasından memnun olacaktır. 20 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Rayan, Everton karşısında etkileyici fiziği ve isabetli sol ayağıyla sürekli tehdit yarattı.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Muhtemel ilk 11'ler

Newcastle (4231): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Willock, Barnes; Wissa.

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Cook, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Takım haberleri ve kadrolar

Newcastle United vs AFC Bournemouth Muhtemel kadrolar

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Diziliş
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AFC Bournemouth
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AFC Bournemouth
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Teknik direktör

  • M. Jaissle

Form durumu

NEW

NEW - Form

B04
K1-2
STR
K1-1
LIV
B2-2
WBA
K3-2
TOT
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BOU

BOU - Form

GEN
K10-1
BET
B2-2
M05
K2-1
MCI
K2-1
EVE
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

İkili rekabette geçmiş maçlar

Kafa Kafaya

Newcastle UnitedÇizimAFC Bournemouth
1
2
2
Premier Lig
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Newcastle United
NEW
1
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AFC Bournemouth
BOU
2
MS
FA Kupası
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Newcastle United
NEW
3
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AFC Bournemouth
BOU
3
MS
Premier Lig
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AFC Bournemouth
BOU
0
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Newcastle United
NEW
0
MS
Premier Lig
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
4
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
MS
4Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı4/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
220062+46
K
K
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
K
K
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
B
K
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
K
B
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
B
K
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
B
K
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
K
K
10
M. UnitedM. UnitedMUN
210154+13
K
K
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
K
K
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
K
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
B
B
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
B
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
B
K
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
K
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
K
K
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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