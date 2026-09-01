Premier Lig - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 07:30 St James' Park

Newcastle United ile Bournemouth arasındaki maç 5 Eylül 2026'da EST 07.30 ve GMT 12.30'da başlayacak.

St James' Park, cumartesi gününün erken başlama saatindeki maçına ev sahipliği yapacak

Newcastle United, yenilgisiz başlangıcını korumak isterken cumartesi günü Bournemouth'u Kuzeydoğu'da ağırlıyor.

Etkileyici Newcastle United, Bournemouth'u gözüne kestirdi

Mattias Jaissle, Newcastle teknik direktörü olarak hayata iyi bir başlangıç yaptı. Açılış gününde Liverpool karşısında onları üç puandan sadece Dominik Szoboszlai'nin 90+9. dakikadaki muhteşem penaltısı mahrum bıraktı; geçen hafta sonu Londra'da Newcastle United'ın 2-0 kazandığı maçta ise Anthony Elanga'nın hızı Tottenham için sürekli bir tehdit oldu.

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Galibiyeti olmayan Bournemouth, sonuçların gösterdiğinden daha iyi oynadı

Bournemouth, Premier League'deki şu ana kadarki iki maçında da uzatma dakikalarında gol yedi ve bu da yeni teknik direktör Marco Rose yönetimindeki sonuçların genel performanslarını mutlaka yansıtmadığını gösteriyor. Oyunlarının bazı bölümleri, Andoni Iraola döneminde sık sık olduğu gibi, dikkat çekti. Açılış gününde Man City'ye karşı oynadıkları ilk maçta karşılaşmanın büyük bölümünde öndeydiler, ancak sonunda geç gelen iki gole boyun eğdiler. James Tarkowski'nin Everton'a karşı son maçta 90+1. dakikada attığı yarım vole, onları üç puandan mahrum bıraktı. Yine de Rose paniğe kapılmayacaktır.

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Takım haberleri ve öne çıkan istatistikler

Newcastle'da uzun süredir sakat olan Dan Burn ve Joelinton yok.

Bournemouth, en az ekim ayına kadar yıldız kanat oyuncusu Junior Kroupi'den yararlanamayacak.

Anthony Elanga, Alan Shearer'dan bu yana bir Premier League sezonunun ilk iki maçında da gol atan ilk Newcastle oyuncusu oldu. Shearer bunu 2003-04'te başarmıştı.

Bournemouth, yedi maçtır kalesini gole kapatamıyor.

Newcastle, Bournemouth'a karşı sahasındaki bir Premier League maçını en son Kasım 2019'da kazandı.

İzlenmesi gereken oyuncular

Yoane Wissa, geçen sezon Newcastle'daki ilk yılında zorlandı, ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti forveti şimdi biraz daha gerideki rolde parlıyor. Şu ana kadar bir golü ve bir asisti var; hızlı Elanga ile birlikte görev yapıyor. Orta sahanın merkezinde ise Nico Gonzalez'in enerjik performansları, Man City'den yüksek bonservisle transferinin ardından dikkat çekti.

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Konuk ekip, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Scott'ın diğer Premier League ekiplerinden gelen geniş çaplı ilgiye rağmen hâlâ kulüpte olmasından memnun olacaktır. 20 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Rayan, Everton karşısında etkileyici fiziği ve isabetli sol ayağıyla sürekli tehdit yarattı.

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Muhtemel ilk 11'ler

Newcastle (4231): Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Willock, Barnes; Wissa.

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Cook, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Takım haberleri ve kadrolar

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