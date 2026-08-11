Newcastle United - Bayer Leverkusen hazırlık maçı ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Newcastle United - Bayer Leverkusen: Maç detayları

Club Friendlies - Hafta 1 15 Ağu 2026 - 10:00

Newcastle United ile Bayer Leverkusen, 15 Ağustos 2026'da saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST) karşı karşıya gelecek.

Maç önizlemesi

Newcastle United, her iki takımın da yeni sezon hazırlıklarını tamamlamaya çalıştığı yüksek profilli bir sezon öncesi hazırlık maçında Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Bayer Leverkusen'i St. James' Park'ta ağırlıyor.

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Maçın bağlamı ve son karşılaşmalar

İki takım, Aralık 2025'te UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında BayArena'da oynanan ve 2-2 sona eren keyifli maçın ardından bu yazki karşılaşmaya yakın döneme ait rekabetçi bir geçmişle geliyor. Söz konusu mücadelede hızlı geçişler, bitmek bilmeyen baskı ve iki taraftan da yüksek tempolu hücum futbolu öne çıkmıştı. Tarafların Tyneside'da yeniden karşılaşması, iki teknik adama da taktik keskinliklerini tanıdık Avrupa seviyesine karşı ölçme açısından değerli bir referans sunuyor.

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Newcastle United'ın sezon öncesi hazırlık süreci

Matthias Jaissle yönetimindeki Newcastle'ın yaz dönemi hazırlıkları, temmuz ortasında Darlington karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle olumlu başladı ve bunu Gateshead deplasmanındaki 1-1'lik beraberlik izledi. Newcastle, temmuz sonundaki Ashton Gate deplasmanında Bristol City'ye 4-1 yenilerek bir darbe aldı, ancak 8 Ağustos'ta La Liga ekibi Valencia'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek güçlü bir dönüş yaptı. Hafta içinde Everton ile oynanan karşılaşmanın ardından hafta sonuna giren Newcastle, kendi taraftarı önünde oyun düzenini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

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Bayer Leverkusen'in sezon öncesi hazırlık süreci

Bayer Leverkusen, Carles Martínez Novell yönetiminde Almanya ve Avrupa genelinde etkileyici geçen sezon öncesi periyodunun ardından bu maça çıkıyor. Alman ekibi, yaz programına Sportfreunde Baumberg'i 7-0 ve Kickers Offenbach'ı 3-1 mağlup ederek çok güçlü bir başlangıç yaptı. Temmuz sonu ve ağustos başında da hücumdaki keskinliğini sürdürerek K.R.C. Genk'i 4-0, Rot-Weiss Essen'i 3-0 yendi ve Sevilla karşısında zorlu geçen maçı 2-1 kazandı. Hafta içinde Nottingham Forest deplasmanına çıkan Leverkusen, DFB-Pokal'daki rekabetçi sezon açılışı öncesinde İngiltere turunu bir güçlü performansla daha tamamlamayı amaçlıyor.

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Takım haberleri ve kadrolar

Newcastle, şu aşamada doğrulanmış herhangi bir sakatlık ya da ceza bilgisi olmadan maça hazırlanıyor. Anthony Elanga, Valencia'ya karşı sezon öncesi galibiyette sert bir müdahalenin ardından sedyeyle kenara alındı ve oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Lewis Hall da İspanya'daki antrenman kampından evine döndü; kulüp bunu küçük bir kondisyon sorunu olarak açıklasa da durumu Manchester United'dan gelen transfer söylentilerini beraberinde getirdi. Muhtemel ilk 11 henüz açıklanmadı ve güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Leverkusen de maç öncesinde resmi takım haberlerini yayımlamadı. Listelenen herhangi bir sakatlık ya da ceza bulunmuyor ve muhtemel bir kadro da doğrulanmadı. Daha fazla kadro bilgisi, mevcut oldukça paylaşılacak.

Form durumu

Newcastle, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alarak dalgalı bir grafik sergiledi. Takımın en son sonucu, 8 Ağustos'ta sezon öncesi hazırlık maçında Valencia karşısında alınan 2-1'lik galibiyetti; ancak bu maç Elanga olayı nedeniyle gölgede kaldı. Ayrıca temmuz sonunda Bristol City'ye 4-1 yenildi ve Gateshead ile 1-1 berabere kaldı. Son rekabetçi maçında ise mayıs ayında Premier League'de Fulham'a 2-0 kaybetti. Bu beş maçta Newcastle sekiz gol attı ve yedi gol yedi.

Leverkusen ise müthiş bir form yakaladı ve sezon öncesi oynadığı beş maçın tamamını kazandı. 8 Ağustos'ta Sevilla'yı 2-1 mağlup eden takım, daha önce de Genk'i 4-0 yenmiş ve Sportfreunde Baumberg'i 7-0 gibi farklı bir skorla geçmişti. Alman ekibi bu beş maçta 15 gol attı, sadece bir gol yedi ve bu süreçte üç maçta kalesini gole kapattı.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, 10 Aralık 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde oynandı ve Bayer Leverkusen ile Newcastle BayArena'da 2-2 berabere kaldı. Veri setinde kayıtlı diğer tek karşılaşmalar ise 2002-03 Şampiyonlar Ligi'nde geldi; Newcastle her iki maçı da kazandı: 26 Şubat'ta St. James' Park'ta 3-1 ve 18 Şubat'ta Leverkusen deplasmanında 3-1. Listelenen üç karşılaşmanın tamamında Newcastle iki galibiyet ve bir beraberlik aldı; en son mücadelede ise iki taraf da birbirine karşı galibiyet elde edemedi.