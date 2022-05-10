Gelecek sezon Premier Lig'de üst sıraları zorlamak isteyen Newcastle United, transfer listesinin ilk sırasına Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Philippe Coutinho'yu yazdı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre İngiliz ekibi kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı oyuncu için Aston Villa'nın 40 milyon euro'luk opsiyonu kullanmamasını bekliyor.

Aston Villa'nın bu bedeli ödememesi halinde Coutinho için 40 milyon euro'luk teklifle Aston Villa'nın kapısını çalması beklenen Newcastle bu hamle için Barcelona ile şimdiden temas kurdu. 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya forması giyebilmek için İngiltere'de kalıp düzenli oynamaya sıcak bakan Coutinho'nun da Aston Villa kendisi için hamle yapmazsa, Newcastle da oynamaya sıcak bakıyor.

Gerrard, Coutinho için ne dedi?

Aston Villa'nın 2013-2015 yılları arasında Liverpool'da Coutinho ile birlikte top koşturan teknik direktörü Steven Gerrard, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Coutinho'nun takımda kalmasını istediğini söylemişti:

"Sanırım hepiniz kararımın ne olacağını biliyorsunuz. Barcelona hala oyuncunun bonservisini elinde bulunduruyor. Phil büyük resim açısından burada olmak istiyor ve burada olmaktan dolayı keyif alıyor. Kulüp sahiplerinin çok hırslı olduğunu biliyorum. Karar verici tek kişi ben olsaydım ve benim param olsaydı ne yapacağımı biliyorsunuz"

Bayern Münih forması da giydi

Devre arasında katıldığı Aston Villa'da 15 maça çıkan ve bu karşılaşmalara dört gol, üç asist sığdıran Coutinho, Barcelona'ya 2017-2018 sezonunda Liverpool'dan 160 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Katalan ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamayan Coutinho bir sezon da Bayern Münih'e kiralanmıştı.

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